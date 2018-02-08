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Гонконг пострадал от введения Китаем запрета на импорт необработанного мусора

Социальная ответственность
8 февраля, 17:18 UTC+3

Мегаполис столкнулся с проблемой утилизации бытовых отходов

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© Дмитрий Рогулин/ТАСС

В конце 2017 г. материковый Китай активизировал усилия по снижению загрязнения окружающей среды и в качестве меры по модернизации перерабатывающей отрасли, ввел запрет на ввоз 24 видов необработанных отходов. О том, как решение отразилось на городе, который формально считается специальным административным районом самого Китая, сообщает Reuters.

До конца 2017 г. 90% вторсырья город отправлял в Китай. Теперь же картон, старые газеты и офисные отходы скапливаются на баржах в порту Гонконга, а пластик быстро заполняет дефицитное место на местных свалках. Ежегодно житель мегаполиса выкидывает в среднем 1,4 кг мусора, что более чем в два раза превышает показатели Токио, Сеула или Тайбэя. И правительство Гонконга признает, что в данный момент не может справиться с возникшей мусорной проблемой.

Чиновники объявили о финансовой поддержке местных переработчиков вторсырья, в надежде, что те сумеют модернизировать и расширить свои производства. Поскольку основная масса бытового мусора приходится на пищевые отходы (около 3,6 тыс. т в день), в этом году власти намерены открыть завод по их переработке. Тем не менее, мощность объекта - первоначально 200 т в день, а к 2021 г. 300 т в день - вряд ли окажет существенное влияние на общегородской поток отходов. Также в планах чиновников расширение трех действующих свалок и введение налога на мусор для местных жителей. Однако все эти меры вряд ли удасться реализовать в ближайшие два года.

Главная же проблема, по словам чиновников, это нехватка земель для размещения эффективной отрасли переработки. Но экологи уверены, что это не совсем так. "Гонконг имеет возможность строить перерабатывающие предприятия, - уверен Дуг Вудринг, основатель и управляющий неправительственной организации Ocean Recovery Alliance. - Есть много земли для этого, но до сих пор она неправильно использовалась и распределялась".

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