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В Лаосе трех малых панд спасли от предполагаемых китайских контрабандистов

Социальная ответственность
8 февраля, 17:21 UTC+3

Еще трое млекопитающих погибли

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© Mark Dumont/Flickr.com

Шесть малых панд были найдены в северной части Лаоса во время случайной остановки фургона, прибывшего из Китая. Трое из них после поездки погибли, остальные животные были отправлены в заповедник в северной части туристического города Луангпхабанг, управляемый благотворительной организацией, занимающейся спасением медведей, Free the Bears. Защитники дикой природы вновь заявили об опасности, грозящей редким экзотическим животным. О происшествии сообщило AFP.

"Это очень необычно: малых панд раньше никогда не видели в Лаосе. Скорее всего, животные были предназначены либо для частного зоопарка, либо для продажи", - предположил Род Мабин, региональный директор заповедника по связям с общественностью. Как отмечает AFP, Лаос считается ключевым транзитным узлом в мировой незаконной торговле дикими животными.

Ареал обитания малых панд находится в восточных Гималаях и Китае. Из-за постоянной вырубки лесов и браконьерства вид признан находящимся под угрозой исчезновения и крайне уязвимым к инфекционным заболеваниям. Забавный внешний вид малой панды - животное похоже на медведя размером с кошку - и его красивый мех привлекают браконьеров.

Согласно анализу, проведенному Меж­ду­на­род­ным союзом охраны природы, интерес к малой панде как к домашнему животному мог возрасти в ответ на растущее число привлекательных изображений, размещаемых в социальных сетях.

Анг Пхури Шерпа, директор защищающего малых панд сообщества Red Panda Network в Непале, говорит, что этих млекопитающих трудно найти за пределами их мест обитания в густых бамбуковых лесах таких стран как Непал, Бутан, Индия, Китай и Мьянма. Он подчеркивает необходимость приложить "дополнительные усилия", чтобы сдерживать незаконную торговлю.

"Спасенные животные прошли первичный двухнедельный карантин, что позволяет нам переместить их в более крупные клетки, где предусмотрено больше места для лазания", — отмечает Род Мабин. Где они будут жить после полного восстановления, пока не определено.

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