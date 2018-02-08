Финляндия запустит эксперимент по отслеживанию индивидуального углеродного следа

В городе Лахти на юге Финляндии будет запущен первый в мире эксперимент по отслеживанию индивидуального углеродного следа жителей. Проект будет реализовываться через мобильное мобильное приложение. Эксперимент коснется сферы транспорта. Об этом сообщает национальная телерадиовещательная компания Финляндии Yle.

Городской проект получил название CitiCAP (Citizens' Cap and Trade Co-created) и направлен на сокращение выбросов СО2 в атмосферу, которые поступают от транспорта. Проект основан на системе мониторинга передвижения граждан через мобильное приложение. В зависимости от характера движения пользователя, программа сможет определять, какой вид транспорта он использует. Таким образом приложение будет измерять и рассчитывать персональный углеродный след. Жители Лахти смогут отслеживать данные о том, насколько уменьшается углеродный след при отказе от автомобиля в пользу автобуса или велосипеда.

Данные о способах передвижения жителей будут собираться в единую информационную систему. Эти сведения будут использоваться при планировании транспортного развития города.

Проект города Лахти получил грант Евросоюза в размере €4,7 млн по программе "Городские инновационные действия".

В разработке приложения, которое станет доступным в следующем году, участвовали специалисты из университетов Лахти и Лаппеенранты. На данный момент правительство города Лахти ставит своей целью вовлечь в пользование приложением как минимум 1300 человек. Это составляет примерно 1% от населения города (120 тыс. жителей). За снижение своего углеродного следа жители будут получать вознаграждения в виде сертификатов в магазины велосипедов, проездные билеты на общественный транспорт, скидки на ремонт велосипеда и другие.

По данным Европейской комиссии, автомобильный транспорт составляет около одной пятой от общих выбросов СО2 в странах ЕС. Транспорт является единственным крупным сектором в ЕС, где выбросы углекислых газов продолжают растут.

Материал предоставлен проектом "+1”.