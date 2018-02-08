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Японские фермеры вывели бананы, которые не надо чистить

Социальная ответственность
8 февраля, 17:30 UTC+3

Новый сорт продают пока лишь в одном гастрономе по $6 за штуку

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© Михаил Мордасов/ТАСС

Агрономы-экспериментаторы из Японии вместо традиционного выращивания бананов в тропическом климате решили ускорить рост растения за счет разницы температур. В результате ботанического эксперимента появился новый сорт бананов. На вкус они более сладкие, чем обычные, и напоминают плоды ананаса; в то время, как кожура у таких фруктов заметно тоньше, чем у традиционных, слаще и полностью съедобная. Подробно о новой сельскохозяйственной технологии рассказывает The Telegraph.

Вместо привычных условий выращивания специалисты компании D&T Farms из префектуры Окаяма на западе Японии поместили саженцы банановых пальм в холодильную камеру, где поддерживалась температура -60°C. Считается, что экстремальные холода вызывают состояние быстрого роста. В результате, вернувшись в привычную среду, растения вырастали за 4 месяца вместо 2 лет, и давали урожай необычных плодов. Новый сорт аграрии назвали Mongee.

Изобретатель новой технологии особенно гордится тем, что такие фрукты можно выращивать на 100% органическим способом, не используя никаких химических удобрений и пестицидов.

"Сейчас мы выращиваем бананы исключительно в Японии, но в будущем мы намерены наладить экспорт за рубеж, - сообщает разработчик технологии, менеджер по техническому развитию компании D&T Farms Сецузо Танака. - Мне бы хотелось продавать такие бананы, выращенные без использования сельскохозяйственных химикатов по всему миру".

Компания уже объявила набор фермеров для расширения новой технологии производства. Пока же попробовать новый сорт непросто: партия из 10 фруктов поступает на прилавок один раз в неделю, а цена за каждый банан достигает 648 йен (примерно $6) за штуку.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), пищевые потери или отходы составляют одну треть всего продовольствия, произведенного для потребления человеком, достигая 1,3 млрд т в год. FAO стремится на глобальном уровне координировать инициативы и проекты по сокращению продовольственных отходов.

Материал предоставлен проектом "+1".

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