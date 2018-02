Британский кооператив начнет производить биоразлагаемые чайные пакетики

Крупнейший потребительский кооператив Великобритании The Co-op (The Co-operative Group) займется производством биоразлагаемых чайных пакетиков для разовой заварки. Организация откажется от использования в составе полипропилена, который добавляется для сохранения формы чайного пакетика. Безвредные для окружающей среды пакетики появятся в продаже к концу года, пишет The Guardian.

Британская "Ассоциация чая и травяных сборов" (UK Tea and Infusions Association) подсчитала, что 96% из ежедневно выпиваемых жителями Великобритании 165 млн чашек чая завариваются с помощью разовых пакетиков. Ранее потребителей уже призывали отказываться от пакетированного чая в пользу рассыпного. Еще один вариант - переходить на экологичные варианты вроде пирамидальных пакетиков, которые изготавливаются из 100% компостируемого кукурузного крахмала. Стоят такие чайные фильтры дороже простых пакетиков.

The Co-op ежегодно продает 4,6 млн коробок чая, или 367 млн пакетиков. Кооператив объединяет усилия с поставщиками чая Typhoo и Ahlstrom-Munksjö, специалистами в области устойчивых решений в сфере пищевых волокон. Вместе компании будут разрабатывать технологию термосварки, которая позволит убрать пластик из состава. Биоразлагаемые чайные пакетики должны появиться в магазинах к концу года.

"Многие любители чая пребывают в блаженном неведении о том, что при производстве чайных пакетиков используется пластик. Несмотря на то, что пластика там немного, если рассматривать в контексте ежегодных 6 млрд чашек чая, получается около 150 т полипропилена. Это огромное количество накопленных пластиковых отходов. Они либо загрязняют остальные пищевые отходы, либо просто копятся на свалке", - подчеркнула исполнительный директор продовольственного объединения The Co-op Джо Уитфилд (Jo Whitfield).

Однако из-за нововведения чайные пакетики подорожают. По словам представителя "Ассоциации чая и травяных сборов", цена может вырасти восьмикратно из-за удорожания сырья и модернизации оборудования. Это снизит объемы продаж и, как следствие, доходы фермеров из некоторых беднейших чайных регионов мира.

Материал предоставлен проектом "+1".