В вечной мерзлоте на Аляске обнаружены крупные залежи ртути

Исследование Геологической службы США указывает на то, что вечная мерзлота северного полушария является крупнейшим резервуаром ртути в мире. Концентрация переходного металла в вечной мерзлоте в два раза превышает общие залежи этого вещества в почве, океане и атмосфере планеты. Таяние вечной мерзлоты в этих участках может оказать негативное воздействие на экосистемы и здоровье человека.

Об исследовании Геологической службы США, опубликованном на страницах журнала Geophysical Research Letters, сообщается в пресс-релизе Американского геофизического союза. В своей работе авторы опирались на полевые данные. С 2004 по 2012 гг. ученые пробурили в вечной мерзлоте на разных участках Аляски 13 скважин. Далее в каждом из полученных образцов авторы измеряли содержание ртути и углерода. Исследователи намеренно выбрали участки почвы с разнообразными характеристиками, чтобы иметь высокую репрезентативность образцов вечной мерзлоты в разных участках северного полушария.

Так, залежи ртути на территории Аляски исследователи оценили в почти 800 тыс. т. По оценкам исследователей, резервуар на этой территории образовывался со времен последнего ледникового периода. Как поясняется в работе, крупные залежи ртути связаны с круговоротом вечной мерзлоты. В северных широтах растения из-за низких температур часто не проходят всю фазу распада, поэтому ртуть не уходит в атмосферу: растение замерзает в почве, аккумулируя ртуть. Таким образом вещество концентрируется в вечной мерзлоте, где может оставаться в течение тысяч лет. Высвободить ртуть могут такие изменения, как оттаивание вечной мерзлоты, подчеркивается в исследовании.

"Это открытие в корне меняет ситуацию. Мы определили количественное содержание ртути, которое прежде не проводилось. Полученные данные помогут лучше понять мировой цикл ртути", - отметил один из авторов работы, гидролог Геологической службы США в Боулдере, штат Колорадо, Пол Шустер.

Американские исследователи подчеркнули, что оценить воздействие ядовитого вещества на экосистемы в случае оттаивания вечной мерзлоты трудно. Как отметил гидролог Лесной службы министерства сельского хозяйства США Стив Себастиан, одной из главных угроз является выщелачивание ртути из почвы в водные пути.

Эксперт отметил, что транспортируемая по водным путям ртуть может накапливаться микроорганизмами в виде метилртути. Эта форма ртути представляет собой опасный токсин, который вызывает неврологические эффекты у животных, начиная от моторных нарушений и заканчивая врожденными дефектами.

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