Ваш регион:
Олимпиада-2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.02:
$ 58.17
€ 71.39
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В организме 86% британских подростков обнаружены опасные компоненты пластика

Социальная ответственность
9 февраля, 18:11 UTC+3

Устойчивая концентрация бисфенола А может оказывать негативное воздействие на мозг, репродуктивную и эндокринную системы

Поделиться
Материал из 1 страницы

Исследователи Эксетерского университета (Англия), профессор экотоксикологии Тамара Галлоуэй, которая специализируется на изучении токсического воздействия химических веществ на живые организмы, и профессор молекулярной генетики Лорна Харрис, обнаружили в моче 86% британских подростков устойчивую концентрацию бисфенола А (БФА). Это соединение используется при производстве пластмасс, в том числе детских бутылочек, и может наносить вред здоровью человека. Об этом сообщает издание TreeHugger.

В исследовании приняли участие 94 подростка в возрасте 17-19 лет, обучающихся в школах на юго-западе Англии. Средний показатель БФА в образцах мочи большинства участников составлял 1,9 нг/мл.

БФА попадает в организм человека через продукты питания, которые были упакованы в пластик, содержащий БФА, или пластиковые контейнеры низкого качества, а также через напитки в пластиковых бутылках.

Как подчеркнули исследователи, структура БФА схожа с женским половым гормоном эстрогеном. Попадая в организм, БФА может имитировать некоторые его функции, поэтому химикат может вызывать нарушения работы репродуктивной и эндокринной систем, а также оказывать негативное влияние на работу мозга.

После сдачи первых проб мочи участники эксперимента в течение семи дней придерживались специальным рекомендациям для снижения уровня бисфенола А в организме. Так, участники эксперимента должны были использовать контейнеры для пищи из нержавеющей стали или стекла, отказаться от разогрева пищи в микроволновой печи в пластиковых контейнерах, мыть руки после контакта с квитанциями и чеками, отказаться от консервированной еды и блюд на вынос в пластиковых упаковках.

Кроме того, испытуемые должны были использовать фильтр-кофе и кофейники вместо пластиковых кофеварок, которые могут иметь резервуары для воды из поликарбоната.

Исследователи обнаружили, что значительного снижения уровня БФА в организме участников после следования правилам не наблюдалось. Положительная тенденция наблюдалась только среди участников, в организме которых исходные показатели по БФА были наиболее высокими.

БФА был разработан как синтетическая имитация женского полового гормона эстрогена. С 1957 г. вещество распространяется в качестве промышленного химиката, из которого производят поликарбонат.

Материал предоставлен проектом "+1"

 
{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Итоги выборов президента США — 2016
Фантастические твари и где они обитают
Автомобили Tesla
Выборы 2018
Узнайте, где кандидаты берут деньги на избирательную кампанию
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В ДНР заявили о задержании причастных к убийству Гиви
2
Скончался актер, исполнитель цыганских песен и романсов Дмитрий Бузылев
3
Олимпиада-2018 стартовала не безукоризненно
4
Ответный удар "Серпом": зачем создавался ракетно-ядерный "Тополь"
5
"Вышли без флага и гимна и всех обыграли"
6
Чичерова, Зарипова и еще четверо российских легкоатлетов признали санкции IAAF за допинг
7
Илья Авербух оценил шансы российских фигуристов на Олимпиаде-2018
Темы дня
Новости партнеров
Реклама