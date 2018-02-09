В организме 86% британских подростков обнаружены опасные компоненты пластика

Исследователи Эксетерского университета (Англия), профессор экотоксикологии Тамара Галлоуэй, которая специализируется на изучении токсического воздействия химических веществ на живые организмы, и профессор молекулярной генетики Лорна Харрис, обнаружили в моче 86% британских подростков устойчивую концентрацию бисфенола А (БФА). Это соединение используется при производстве пластмасс, в том числе детских бутылочек, и может наносить вред здоровью человека. Об этом сообщает издание TreeHugger.

В исследовании приняли участие 94 подростка в возрасте 17-19 лет, обучающихся в школах на юго-западе Англии. Средний показатель БФА в образцах мочи большинства участников составлял 1,9 нг/мл.

БФА попадает в организм человека через продукты питания, которые были упакованы в пластик, содержащий БФА, или пластиковые контейнеры низкого качества, а также через напитки в пластиковых бутылках.

Как подчеркнули исследователи, структура БФА схожа с женским половым гормоном эстрогеном. Попадая в организм, БФА может имитировать некоторые его функции, поэтому химикат может вызывать нарушения работы репродуктивной и эндокринной систем, а также оказывать негативное влияние на работу мозга.

После сдачи первых проб мочи участники эксперимента в течение семи дней придерживались специальным рекомендациям для снижения уровня бисфенола А в организме. Так, участники эксперимента должны были использовать контейнеры для пищи из нержавеющей стали или стекла, отказаться от разогрева пищи в микроволновой печи в пластиковых контейнерах, мыть руки после контакта с квитанциями и чеками, отказаться от консервированной еды и блюд на вынос в пластиковых упаковках.

Кроме того, испытуемые должны были использовать фильтр-кофе и кофейники вместо пластиковых кофеварок, которые могут иметь резервуары для воды из поликарбоната.

Исследователи обнаружили, что значительного снижения уровня БФА в организме участников после следования правилам не наблюдалось. Положительная тенденция наблюдалась только среди участников, в организме которых исходные показатели по БФА были наиболее высокими.

БФА был разработан как синтетическая имитация женского полового гормона эстрогена. С 1957 г. вещество распространяется в качестве промышленного химиката, из которого производят поликарбонат.

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