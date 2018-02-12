Крупнейшая в мире сеть кофеен перейдет на бумажные стаканчики

Крупнейшая мировая сеть кофеен Dunkin’ Donuts объявила о планах к 2020 году отказаться от стаканчиков из пенополистирола в пользу бумажных стаканчиков с двойными стенками. Об этом компания сообщила в пресс-релизе.

Нововведение позволит исключить из ежегодного объема отходов 1 млрд пластиковых стаканчиков. Новые емкости для кофе будут производиться из картона, имеющего сертификат по стандарту SFI (Инициатива устойчивого лесопользования). Как обещает компания, они не будут нагреваться, и, чтобы держать их, не понадобится манжета. Производители оставят знакомые покупателям крышки, позволяющие закрыть напиток. Клиенты смогут купить привычные виды кофе из меню Dunkin’ Donuts в четырех стандартных размерах – от маленького до очень большого.

"Наше решение отказаться от стаканчиков из пенополистирола значительно для отрасли и для нашего бренда, которому в США принадлежит более 9000 кофеен. Мы реализуем обязательства по улучшению упаковки так, чтобы одновременно делать ее более экологичной и отвечать ожиданиям клиентов", - отметила Карен Раскопф, руководитель отдела коммуникаций и направления устойчивого развития компании.

В середине января новые стаканчики появились в кофейне на исторической родине бренда в городе Куинси (штат Массачусетс, США). К весне этого года планируется внедрить нововведение в кофейнях Нью-Йорка и Калифорнии. Поэтапно будут меняться все кофейни США по мере наращивания производственных мощностей.

К переходу на эко-стаканчики компания готовилась в течение семи лет. В 2011 году сеть объявила о планах найти экоустойчивую альтернативу одноразовым стаканчикам. С 2005 года брендом был реализован ряд инициатив по модернизации упаковочных материалов. Компания перешла к перерабатываем материалам почти во всех видах упаковки – манжеты для стаканов, фильтры от эспрессо, подставки под кофе, пакетики для пончиков. Также из меню были устранены искусственные красители, компания начала строительство энергоэффективных кафе и перешла к сертифицированным маркам кофе в рамках сотрудничества с неправительственной организацией The Rainforest Alliance.