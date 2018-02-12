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Бельгийские инженеры разработали экологически безопасную гидроэлектростанцию

Социальная ответственность
12 февраля, 17:52 UTC+3

Изобретение сможет обеспечить сельские районы по всему миру дешевой электроэнергией

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© pixabay.com

Бельгийская компания Turbulent представила инновационный способ использования гидроэнергетики без вреда окружающей среде и биоразнообразию водных ресурсов. Небольшая турбина, которая может быть установлена на небольшой реке или канале, позволяет генерировать энергию, достаточную для функционирования 60 домов, пишет Business Insider.

Производитель утверждает, что гидротурбина может работать круглосуточно и генерировать до 100 кВт электроэнергии. Турбина в виде бетонного бассейна-цилиндра строится по течению рек или каналов, имеющих малые пороги или водопады. Внутри бассейна-резервуара находятся колесо с лопастями и генератор. Поток воды направляется распределительной системой внутрь турбины, в которой создается вихрь.

Крупный мусор улавливается самоочищающимся экраном, а рыба, которая может попасть в турбину, свободно проходит бассейн и попадает обратно в реку. Процесс идет непрерывно, пока через систему протекает вода. В турбине всего одна движущаяся часть, что обеспечивает долговечность работы. Срок службы бетонного бассейна – 100 лет.

Технология Turbulent была испытана на реках Бельгии. Также в начале 2018 г. компания запустила в работу первую установку в Чили.

По словам представителей Turbulent, гидроэнергетика стала менее экоустойчивой с течением времени. Крупные ГЭС имеют как преимущества - стабильность энергии и высокая мощность, - так и ряд недостатков, в частности их строительство предполагает вырубку лесов, создание плотин, нарушение экосистем.

Бельгийская компания считает, что для производства достаточного количества энергии не обязательно строить крупные объекты и создавать заводи. На примере своего изобретения они продемонстрировали преимущества малых ГЭС, которые оказывают меньшее воздействие на окружающую среду, и при этом дают надежный источник энергии.

К недостаткам сами разработчики отнесли особые требования к местности, подходящей для вихревой турбины, невозможность расширения по мере роста нагрузок на сеть и использования станции зимой, когда замерзает поток воды.

 

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