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Китайские полицейские задерживают преступников при помощи солнцезащитных смарт-очков

Социальная ответственность
12 февраля, 17:53 UTC+3

Устройства оснащены программным обеспечением для распознавания лиц

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Материал из 1 страницы
© Сергей Савостьянов/ТАСС

Офицеры китайской полиции, патрулирующие железнодорожную станцию Восточный Чжэнчжоу в провинции Хэнань, начали использовать новую технологию для розыска преступников — специальные очки с программным обеспечением для распознавания лиц. О работе полицейских сообщила газета South China Morning Post.

Полицейские, работающие на станции с началом сезона новогодних пассажироперевозок Чуньюнь (когда люди возвращаются в родные города на празднование Нового года по лунному календарю), начали использовать смарт-очки. По данным полиции, с помощью технологичных устройств на четырех входах на станцию были выявлены семеро человек, скрывавшихся от правосудия и разыскиваемых в связи со случаями нападений и торговлей людьми, а также 26 случаев мошенничества. Как отмечает South China Morning Post, ежедневно на станции бывает от 70 тыс. до 120 тыс. людей.  

Смарт-очки были сконструированы специально для работы полицейских и подсоединены к планшету. После сканирования лица пассажира, заходящего на станцию, новое устройство активирует программное обеспечение для поиска лиц в базе данных, чтобы выявить совпадение с подозреваемыми.

Как пишет журнал CRN, по оценке Markets And Markets, объем рынка распознавания образов достигнет к 2020 году $29,98 млрд. Технологии распознавания образов содержат в себе распознавание паттернов, оптических образов, кода, объектов и цифровых фотографий. Они либо по отдельности, либо в интегрированном виде используются в таких сферах как безопасность и наблюдение, сканирование и создание изображений, маркетинг и реклама, дополненная реальность и поиск изображений.

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