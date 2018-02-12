Китайские полицейские задерживают преступников при помощи солнцезащитных смарт-очков

Офицеры китайской полиции, патрулирующие железнодорожную станцию Восточный Чжэнчжоу в провинции Хэнань, начали использовать новую технологию для розыска преступников — специальные очки с программным обеспечением для распознавания лиц. О работе полицейских сообщила газета South China Morning Post.

Полицейские, работающие на станции с началом сезона новогодних пассажироперевозок Чуньюнь (когда люди возвращаются в родные города на празднование Нового года по лунному календарю), начали использовать смарт-очки. По данным полиции, с помощью технологичных устройств на четырех входах на станцию были выявлены семеро человек, скрывавшихся от правосудия и разыскиваемых в связи со случаями нападений и торговлей людьми, а также 26 случаев мошенничества. Как отмечает South China Morning Post, ежедневно на станции бывает от 70 тыс. до 120 тыс. людей.

Смарт-очки были сконструированы специально для работы полицейских и подсоединены к планшету. После сканирования лица пассажира, заходящего на станцию, новое устройство активирует программное обеспечение для поиска лиц в базе данных, чтобы выявить совпадение с подозреваемыми.

Как пишет журнал CRN, по оценке Markets And Markets, объем рынка распознавания образов достигнет к 2020 году $29,98 млрд. Технологии распознавания образов содержат в себе распознавание паттернов, оптических образов, кода, объектов и цифровых фотографий. Они либо по отдельности, либо в интегрированном виде используются в таких сферах как безопасность и наблюдение, сканирование и создание изображений, маркетинг и реклама, дополненная реальность и поиск изображений.