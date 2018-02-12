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Виртуальная реальность может уменьшить паранойю

Социальная ответственность
12 февраля, 17:56 UTC+3

До 90% людей с психозом страдают от параноидальных мыслей

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Материал из 1 страницы
© pixabay.com

Нидерландские ученые обнаружили, что терапия, основанная на совмещении стандартных методов с упражнениями, связанными с погружением в виртуальную реальность, позволяет уменьшить паранойю и тревожность у людей с психотическими расстройствами. Суть терапии - практиковать взаимодействие с другими людьми в виртуальной среде. Участников исследования помещали в ситуации, которые в реальности вызвали у них страх и паранойю: улица, автобус, кафе и супермаркет. На выводы ученых, опубликованных в научном психиатрическом журнале The Lancet Psychiatry, ссылается AFP.

До 90% людей с психозом страдают от параноидальных мыслей, что заставляет их ощущать несуществующие угрозы. В результате многие психотики (пациенты с  нарушением произвольной адаптации психической деятельности) избегают общественных мест и общения с людьми, проводя много времени в одиночестве.

Так называемая когнитивно-поведенческая терапия, при помощи которой врачи помогают пациентам решать кажущиеся непреодолимыми проблемы и снизить беспокойство, паранойю уменьшает лишь незначительно. Исследователи во главе с Рус Пот-Колдером, научным сотрудником из Амстердамского свободного университета (Нидерланды), расширили эту методику за счет работы в виртуальной среде.

В ходе эксперимента 116 участников, получающие стандартное лечение, были разделены на две равные группы, одна из которых практиковала социальные взаимодействия в виртуальной реальности. Лечение состояло из 16-часовых сеансов в течение 8–12 недель, когда участники переживали свои страхи и параноидальные чувства с аватарами в смоделированных врачами условиях.

Участники оценивались в начале испытаний, а также через 3 и 6 месяцев. Исследование показало, что воздействие виртуальной реальности не увеличило время, проведенное ими впоследствии с другими людьми, но повлияло на качество этого взаимодействия.

"Добавление к стандартной терапии упражнений, связанных с погружением в виртуальную реальность, снижает параноидальные чувства, ощущение тревоги, а также благоприятствует безопасному поведению в социальных ситуациях", — сказал Рус Пот-Колдер.

 
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