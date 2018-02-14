Ультрафиолетовые лампы в общественных местах остановят распространение простуды и гриппа

Лампа ультрафиолетового излучения с длиной волны 222 нанометра, так называемый коротковолновой ультрафиолет С (длины волн ультрафиолета лежат в интервале 10-400 нанометров), могут останавливать распространение вирусных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем. К такому выводу пришла группа исследователей из Колумбийского университета. Ученые полагают, что навесные лампы, установленные в школах, больницах, самолетах, создадут барьер для гриппа, простуды и туберкулеза, сообщает The Independent.

Ультрафиолет с длиной волн от 200 до 400 нанометров известен своими бактерицидными свойствами и регулярно используется для обеззараживания операционных и хирургического оборудования. Однако такой свет оказывает негативное воздействие на человеческий организм, провоцируя развитие рака кожи и катаракты.

Новое исследование показало, что ультрафиолет с длиной волны 222 нанометра поглощается наружными слоями человеческой кожи или глаза и не может проникнуть внутрь, однако он может проникнуть в микробы и вирусы, размер которых микрометр и меньше, и вызвать разрушение их структуры, препятствуя их дальнейшему распространению. Такой способ обеззараживания срабатывает против всех вирусов, переносимых по воздуху, и оказывается даже эффективнее вакцин, которые подбираются под каждый штамм отдельно.

Ученые провели опыт с установкой такой обеззараживающей УФ-лампы в коридоре, имитирующем больничный. В нем был распылен аэрозоль со штаммом гриппа H1N1. Вирус был инактивирован так же эффективно, как и при помощи вредного ультрафиолета, используемого в дезинфекции.

"Если результаты нашей работы будут подтверждены в других условиях, можно будет сделать вывод, что использование подобных навесных ламп станет безопасным и эффективным методом, ограничивающим распространение таких передающихся воздушно-капельным путем вирусных заболеваний, как грипп или туберкулез», - считает руководитель исследования, профессор, директор Центра радиологических исследований Медицинского центра Колумбийского университета Дэвид Бреннер.

Розничная цена на одну такую лампу составляет примерно $1000 и может снизиться по мере их распространения.

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