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Онлайн-обучение повышает научную грамотность школьников

Социальная ответственность
14 февраля, 18:55 UTC+3

Образование с помощью веб-инструментов позволяет подтянуть успеваемость по естественным наукам у иностранцев и учеников, имеющих трудности в обучении

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Материал из 1 страницы
© Matt Cardy/Getty Images

Школьное обучение с помощью веб-инструментов позволяет углубить научные знания у учеников средних классов и устранить недостатки в научной грамотности (понимание основных научных понятий и принципов, позволяющее компетентно оценивать спорные вопросы науки и техники и при необходимости участвовать в обсуждении) у отстающих. Соответствующий вывод был сделан в ходе трехлетнего исследования, результаты которого были опубликованы в International Journal of Science Education, пишет Phys.org.

Заключения ученых значимы для категорий иностранных учащихся и учеников, имеющих трудности в обучении, так как исторически считалось, что они не способны освоить естественные науки, технологии, инженерное дело и математику.

Исследование прошло в 13 средних школах двух штатов США среди 2300 учеников и 71 преподавателя. Они обучались по четырем интерактивным научным онлайн-курсам, структурированным как учебники, но с большим количеством интерактива - с видео, развивающими играми, виртуальными экспериментами и прочим.

Отстающие ученики, имеющие трудности с освоением школьной программы, по итогам обучающих курсов на 18 пунктов улучшили оценку по естественным наукам (тестирование проводилось до начала обучения и после). Изучающие английский язык ученики (иностранцы - прим. "+1") улучшили свои показатели на 15 пунктов. При этом те, кто продолжал учиться по традиционным методам, продемонстрировали прогресс в знаниях лишь на 5 пунктов.

"Онлайн-обучение оказалось эффективным в повышении знаний у учеников, которым тяжело дается наука. Хорошо продуманная технология обучения действительно срабатывает и уменьшает разрыв в уровне научной грамотности у разных групп учащихся. Технология вовлекает и мотивирует, и мы только начинаем понимать, как ее можно эффективно использовать для помощи отстающим ученикам и иностранцам", - прокомментировала результаты эксперимента глава исследования доктор Фатима Терразас Арелланес из Орегонского университета.

Перед авторами методики стоит задача адаптировать и максимально приспособить ее для учеников с трудностями в обучении. По словам Арелланес, учебная технология достаточно эффективна и легко встраивается в существующие программы.

Материал предоставлен проектом "+1".

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