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Производитель развивающих игрушек напечатает на упаковках инструкцию по утилизации мусора

Социальная ответственность
14 февраля, 19:00 UTC+3

Lego объяснит детям и родителям, куда надо выбрасывать коробки от конструктора

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Датский производитель игрушек Lego Group объявил о присоединении к программе How2Recycle. Этот проект запустил международный союз The Sustainable Packaging Coalition - партнерство компаний, нацеленное на развитие рынка экологичной упаковки товаров. И главная цель программы - снабдить большую часть упаковочных коробок и пакетов понятным объяснением, как грамотно их утилизировать.

В рамках новых обязательств Lego Group обещает уже к концу 2018 г. снабдить 60% вновь произведенных коробок лейблами How2Recycle. А в следующем году расширить маркировку почти на 100% продукции, выпускаемой в Северной Америке. "Кирпичики Lego созданы для того, чтобы использоваться многократно и передаваться от поколения к поколению, но не все хранят их в оригинальных коробках, - пояснил вице-президент по экологической ответственности Тим Брукс. - Внедряя маркировку How2Recycle на нашей продукции, мы делаем важный шаг на пути к сокращению свалок, давая покупателю четкие инструкции и поощряя их ответственно утилизировать упаковку от конструктора".

Кроме того, сейчас компания занимается разработкой маркировки для европейского и других рынков, для чего необходимо учесть разнообразие языков и систем переработки отходов в разных частях планеты. Такую глобальную цель по стандартизации маркировки для разных стран мира и ставит перед компаниями-участниками проект How2Recycle. С 2012 г. к нему присоединились уже 90 корпораций, включая Nestle, Amazon и Colgate-Palmolive.

Что же касается экологических инициатив Lego Group, то в 2015 г. компания наняла 100 новых инженеров и вложила $150 млн в разработку новых материалов для своих конструкторов. Если сейчас прочные и долговечные строительные блоки делают из пластика, полученного на основе нефти, то уже к 2030 г. вся продукция компании будет производиться только из устойчивых материалов.

Материал предоставлен проектом "+1".

 
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