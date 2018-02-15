Фосфор угрожает пресноводным водоемам по всему миру

Уровень содержания фосфора в пресноводных бассейнах по всему миру приближается к опасной границе. В случае превышения предельно допустимых значений водоемы могут стать непригодными для питья и даже плавания. Пострадают и пресноводные организмы. О недавнем исследовании, опубликованном в журнале Американского геофизического союза Water Resources Research, рассказал портал Phys.org.

Фосфор является обычным компонентом минеральных удобрений, поскольку повышает урожайность сельскохозяйственных культур. Однако избыточное количество вещества не усваивается растениями, и в итоге накапливается в почве либо оказывается в реках, озерах и морях.

Исследователи оценили количество фосфора, попавшее в пресные водоемы с 2002 г. по 2010 г. в результате деятельности человека. Выяснилось, что масса составила 1,47 тераграмм (1,5 млн т). Ученые также обнаружили, что человеческая активность превзошла способность Земли перерабатывать избыток фосфора в пресных водоемах на 38% поверхности планеты, за исключением Антарктики. В основном они приходятся на густонаселенные регионы, где проживает 90% всего населения и ведется интенсивное сельское хозяйство. Менее заселенные регионы вроде Северной Африки и Австралии хоть и имеют меньшие фосфорные нагрузки по сравнению с Китаем и Европой, но там изначально меньше воды для абсорбции избыточного фосфора.

"Во многих районах мира либо недостаточно воды для усвоения фосфора, либо загрязнение настолько велико, что водная система неспособна справиться с ним", - пояснил соавтор исследования Месфин Меконнен, аспирант Университета Небраски-Линкольна.

Ученые отметили, что пресноводные организмы в таких местах могут страдать от эвтрофикации (ухудшения качества воды из-за избыточного поступления соединений азота и фосфора). Эвтрофикация способна спровоцировать цветение водорослей, и как следствие - привести к гибели других растений и рыб из-за недостатка кислорода и света. Снизится и пригодность воды для человеческих нужд.

Исследование оценило уровень загрязнения воды основных речных бассейнов планеты путем сравнения количества пресной воды, нужной, чтобы снизить концентрацию фосфора. Наиболее высокие уровни загрязнения были зафиксированы в бассейнах рек Арал, Хуанхэ, Инд, Ганг и Дунай.

В поисках решения проблемы авторы собрали данные, сколько фосфоросодержащих удобрений применяется для разных культур в каждой стране, а также разделили фосфорную нагрузку по секторам промышленности, чего до них никто не делал. Оказалось, что Китай способствует попаданию 30% фосфора в пресные воды, Индия – 8%, США – 7%. 54% фосфорной нагрузки приходится на коммунально-бытовые сточные воды, 38% - на сельское хозяйство и 8% - на промышленность. Также выяснилось, что фосфорная нагрузка, причиной которой стало сельское хозяйство, за период исследования выросла на 27%: с 525 т до 666 т.

Материал предоставлен проектом "+1".