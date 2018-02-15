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Россиян научат уменьшать экологический след

Социальная ответственность
15 февраля, 18:35 UTC+3

В семинарах по организации раздельного сбора отходов в своем дворе смогут лично принять участие жители 10 российских городов, для остальных будет доступна возможность посмотреть вебинары

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©  Донат Сорокин/ТАСС

В десяти российских городах пройдут семинары школы раздельного сбора отходов "Разделяй с нами" в рамках общероссийского проекта "Экодвор". Ответственные россияне смогут узнать, почему раздельный сбор отходов и переработка помогают решить проблему загрязнения окружающей среды и какие экологические привычки сокращают количество отходов в повседневной жизни, а также научатся организовать раздельный сбор в своем дворе. Организаторы проекта "Экодвор" - фонд поддержки молодежных инициатив "ЭРА" при поддержке благотворительного фонда Coca-Cola Foundation и зеленого движения России ЭКА. О старте программы говорится в пресс-релизе ЭКА.

Семинары планируется провести в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Саранске. В Сочи встречи школы уже начались, заключительное занятие запланировано на 17 февраля. Расписание семинаров можно найти на сайте проекта "Экодвор". Жители других городов смогут присоединиться к вебинарам онлайн-школы "Разделяй с нами", на сайте проекта можно получить бесплатные методические обучающие материалы.

"В среднем, один житель России производит полтонны мусора в год, – сообщает координатор проекта Анна Кудашова. – При этом только около 5% бытовых отходов идут на вторичную переработку, а остальные захораниваются на свалках, нанося огромный урон окружающей среде и здоровью людей. Школа "Разделяй с нами" – это площадка для всех желающих изменить ситуацию, внести свой вклад в распространение практики раздельного сбора и других полезных привычек, снижающих экологический след в быту".

"Экодвор" - это практика объединения людей для внедрения раздельного сбора отходов и совместного улучшения состояния дворов. Для этого жители двора проводят праздничное мероприятие с различными активностями на тему раздельного сбора отходов и важности уменьшения отходов в повседневной жизни, которые легко организовать вместе с соседями. В частности, обмен вещами и книгами, мастер-классы по приданию вещам второй жизни, игры, квесты, викторины, выставки. Во время проведения праздника во дворе организуют пункт приема вторсырья.

С апреля 2017 г. в России прошло более 110 праздников "Экодвор", в них приняли участие 12 тыс. человек, в переработку сдано более 18 т вторсырья. На настоящий момент жители 12 дворов, где проходили праздники, добились установки стационарных контейнеров для вторсырья.

Материал предоставлен проектом "+1".

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