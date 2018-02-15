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Российские экологи рассказали, как добиться ликвидации нелегальной свалки

Социальная ответственность
15 февраля, 18:48 UTC+3

Рассекретить незаконные мусорные полигоны помогут фотографии и точные координаты

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Материал из 1 страницы
© Александр Рюмин/ТАСС

Юристы зеленого движения России ЭКА подготовили инструкцию для граждан страны, которые хотят заявить о нелегальной свалке отходов. Чтобы добиться максимального результата, действовать при обнаружении таких объектов надо спокойно и рассудительно, а жалобы составлять грамотно и отправлять их в нужные инстанции. Руководство для россиян приводится на специальном портале, созданном зеленым движением.

Чтобы привлечь внимание правоохранительных органов к нарушению, обнаружив в лесу или рядом со своим жилищем незаконно появившееся скопление мусора, нужно зафиксировать обстановку максимально подробно. Необходимо сделать фотографии на свой мобильный телефон и подробно записать координаты места свалки и ориентиры поблизости. Если удастся запечатлеть номера машин или название организации, привозящей отходы, шансы на привлечение виновных лиц к ответственности заметно вырастут.

Вторым шагом должно стать составление жалобы. Поскольку по закону "Об отходах производства и потребления" за сбор и утилизацию мусора в городах, муниципалитетах и округах отвечают местные власти, то обращаться надо непосредственно в администрацию того населенного пункта, где было зафиксировано нарушение. К жалобе обязательно надо приложить все собранные доказательства, а копии документа отправить в управление Росприроднадзора и Роспотребназдор.

На настоящий момент на территории России обнаружены около 60 тыс. нелегальных свалок. Как рассказал спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, для ликвидации экологического ущерба, который они наносят, понадобятся триллионы рублей. Тем временем максимальный штраф за организацию такой несанкционированной свалки в России составляет для юридических лиц 250 тыс. руб. или административное приостановление их деятельности на срок до девяноста суток.

Материал предоставлен проектом "+1".

 
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