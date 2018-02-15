В Германии может появиться бесплатный общественный транспорт

Федеральное правительство Германии планирует ввести бесплатный общественный транспорт в пяти тестовых городах. Целью инициативы является снижение количества частных транспортных средств на дорогах, что улучшит качество воздуха и решит проблему превышения пороговых показателей по концентрации вредных веществ. Об этом говорится в правительственном письме министра транспорта Германии Кристиана Шмидта, министра охраны окружающей среды Барбары Хендрикс и главы ведомства федерального канцлера Петер Альтмайер, адресованном комиссару ЕС по вопросам окружающей среды Кармену Велла. Об этом сообщает издание Sueddeutsche Zeitung.

В письме авторы также предлагают создать дополнительные стимулы для перехода жителей на электромобили и технического переоснащения транспорта в тех случаях, когда это экономически целесообразно.

Ранее Еврокомиссия пообещала отслеживать качество воздуха в городах ЕС более тщательно и вводить наказания для государств, которые нарушили правила ЕС по пороговым показателям содержания оксидов азота и твердых частиц в воздухе. Как подчеркивает издание, Федеральное правительство Германии испытывает давление, так как в ряде немецких городов на протяжении нескольких лет допустимые нормы по этим показателям превышены. Власти Германии могут столкнуться с судебным разбирательством в Европейском суде и крупными экологическими штрафами. Сейчас немецкие политики обещают решить проблему загрязнения воздуха благодаря введению новых мер.

Инициатива по введению бесплатного общественного транспорта сначала будет протестирована в пяти городах - Бонне, Эссене, Херренберге, Ройтлингене и Мангейме. Наиболее эффективные меры в дальнейшем будут реализованы и в других городах Германии. Авторы письма пообещали протестировать инициативу до конца года.

В список европейских стран, которые в январе не выполнили требования ЕС по показателям качества воздуха и превысили нормы загрязнения, вошли 8 стран ЕС, среди которых - Германия, Испания, Франция, Италия, Чехия, Венгрия, Румыния, Словакия и Великобритания. Кармену Велла заявил, что сроки выполнения требований для этих стран будут продлены.

По данным Еврокомиссии, воздух в порядка 130 европейских городов не отвечает требованиям ЕС. Загрязнение воздуха приводит к преждевременной смерти порядка 400 тыс. человек в год. По оценкам ЕС, низкое качество воздуха обходится сектору здравоохранения примерно в €20 млрд в год.

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