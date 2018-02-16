Производитель одежды собрал почти 500 тонн мусора, компенсируя вред от проданных товаров

Американский бренд одежды United by Blue, выполняя собственную экологическую инициативу, собрал 1039456 фунтов (471,5 т) мусора из водоемов 27 штатов. Швейная промышленность считается одной из самых вредных в мире, по степени загрязнения окружающей среды уступая только нефтяной. В 2010 г. компания в качестве меры по сокращению отходов обязалась удалять 1 фунт (0,45 кг) мусора из Мирового океана за каждое проданное изделие. Об этом сообщил портал Inhabitat.

Инициатива поддерживается сотрудниками компании и их единомышленниками добровольцами. С момента запуска экологической кампании было организовано более 200 уборок. Активисты очищают реки, ручьи, заливы, прилегающие к ним территории и пляжи от пластиковых бутылок, шин, бытового мусора и даже заброшенных грузовиков. Кроме того, компания United by Blue учитывает в бизнес-плане ресурсы, выделяемые на очистку, время и деньги, и сотрудники получают отчисления.

8 млн т пластмассы ежегодно попадает в океаны, 1,5 млн т из этого мусора составляют пластиковые бутылки. Нет фактически ни одной части мира, которая не была бы затронута загрязнением. Пластик подвергает опасности жизнь морских организмов и попадает в еду человека, потребляющего морепродукты.

Недавнее исследование показало, что пластик разрушает коралловые рифы. Специалисты изучили состояние более 124 тыс. кораллов на 159 рифах в Мьянме, Таиланде, Индонезии и Австралии. "Мы наткнулись на стулья, фантики, ватные палочки, мешки для мусора, бутылки с водой, старые пеленки, — рассказала Джоли Лэмб, морской эколог Корнельского университета и ведущий автор исследования. — Все, что мы видим на пляже, вероятно, лежит на рифах".

Пластиковый мусор послужил причиной заболеваний почти 90% кораллов, лишая их света и кислорода, выделяя токсины.

Как предположил Inhabitat, если за моделью United by Blue последует больше швейных компаний, они смогут решить проблему пластикового загрязнения.

Материал предоставлен проектом "+1".