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Производитель одежды собрал почти 500 тонн мусора, компенсируя вред от проданных товаров

Социальная ответственность
16 февраля, 18:02 UTC+3

Швейная промышленность считается одной из самых грязных, уступая лишь нефтяной

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© pixabay.com/Tomasz_Mikolajczyk

Американский бренд одежды United by Blue, выполняя собственную экологическую инициативу, собрал 1039456 фунтов (471,5 т) мусора из водоемов 27 штатов. Швейная промышленность считается одной из самых вредных в мире, по степени загрязнения окружающей среды уступая только нефтяной. В 2010 г. компания в качестве меры по сокращению отходов обязалась удалять 1 фунт (0,45 кг) мусора из Мирового океана за каждое проданное изделие. Об этом сообщил портал Inhabitat.

Инициатива поддерживается сотрудниками компании и их единомышленниками добровольцами. С момента запуска экологической кампании было организовано более 200 уборок. Активисты очищают реки, ручьи, заливы, прилегающие к ним территории и пляжи от пластиковых бутылок, шин, бытового мусора и даже заброшенных грузовиков. Кроме того, компания United by Blue учитывает в бизнес-плане ресурсы, выделяемые на очистку, время и деньги, и сотрудники получают отчисления.

8 млн т пластмассы ежегодно попадает в океаны, 1,5 млн т из этого мусора составляют пластиковые бутылки. Нет фактически ни одной части мира, которая не была бы затронута загрязнением. Пластик подвергает опасности жизнь морских организмов и попадает в еду человека, потребляющего морепродукты.

Недавнее исследование показало, что  пластик разрушает коралловые рифы. Специалисты изучили состояние более 124 тыс. кораллов на 159 рифах в Мьянме, Таиланде, Индонезии и Австралии. "Мы наткнулись на стулья, фантики, ватные палочки, мешки для мусора, бутылки с водой, старые пеленки, — рассказала Джоли Лэмб, морской эколог Корнельского университета и ведущий автор исследования. — Все, что мы видим на пляже, вероятно, лежит на рифах".

Пластиковый мусор послужил причиной заболеваний почти 90% кораллов, лишая их света и кислорода, выделяя токсины.

Как предположил Inhabitat, если за моделью United by Blue последует больше швейных компаний, они смогут решить проблему пластикового загрязнения.

Материал предоставлен проектом "+1".

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