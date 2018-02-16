Считавшиеся исчезающими острова в Тихом океане увеличиваются в размерах

Исследование, проведенное сотрудниками Оклендского университета, было сосредоточено на государстве Тувалу в Полинезии. По прогнозам ученых, именно в этой части Тихого океана расположены коралловые острова, которые наиболее вероятно уйдут под воду при значительном росте уровня Мирового океана. Однако, как следует из доклада, опубликованного в журнале Nature Communications, за 43 года 8 из 9 атоллов и 73 из 101 острова архипелага лишь нарастили свою территорию, опровергая тем самым распространенную научную теорию. Об исследовании рассказал портал Phys.org.

Рост островов эксперты оценивали по данным со спутников и снимкам территории с воздуха, сделанным в период с 1971 г. по 2014 г. За это время уровень моря в регионе рос вдвое быстрее, чем в среднем в мире - на 3,9 мм в год. Но вместо того, чтобы потерять большую часть прибрежной зоны, острова Тувалу на 73,5 га приумножили площадь суши.

Ученые объясняют это естественным воздействием волн: частицы грунта, кораллов и песка намывались, компенсируя эрозию, вызванную повышением уровня воды. Таким образом, делают вывод ученые, острова можно считать динамической системой, функционирование которой зависит от множества факторов, например, течений, штормов, циклонов и т.п. И это необходимо учитывать, составляя прогнозы возможных катастроф, вызванных затоплением суши.

"Мы склонны думать о тихоокеанских атоллах как о статичных системах, которые будут просто затоплены по мере повышения уровня моря, но есть все больше свидетельств, что эти острова геологически динамичны и постоянно меняются", - сказал один из авторов исследования Пол Кенч.

Площадь архипелага Тувалу - 26 км², а население государства в 2003 г. составляло немногим более 11 тыс. человек. Самая высокая точка Тувалу поднимается над уровнем моря всего на 5 м. Поэтому местные жители испытывают проблемы во время сильных приливов и штормов.

Вместе с Мальдивами, Кирибати, Фиджи и Токелау, Тувалу образовало Союз малых островных государств и требует от промышленно развитых стран помощи в связи с угрозой затопления.

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