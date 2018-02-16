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Российская краудфандинговая платформа запустила клуб публичных интервью

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16 февраля, 18:16 UTC+3

Гостями встреч выступают авторы успешных краудфандинговых проектов

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Николай Широкий

Николай Широкий

© Пресс-служба Planeta.ru

Российская краудфандинговая платформа Planeta.ru запустила клуб публичных интервью, в которых принимают участие авторы успешных краудфандинговых кампаний. Гостем новой встречи станет автор успешно завершенного проекта, резчик по дереву, создающий фигурки ангелов, Николай Широкий. Встреча состоится 21 февраля в 19:00 в офисе Planeta.ru (Москва, пр. Мира, 19/3). Мероприятие бесплатное, но вход возможен только по предварительной регистрации. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Помимо выступления героя, участники встречи также будут иметь возможность увидеть процесс создания деревянных фигурок.

Краудфандинговая кампания Николая Широкого была направлена на восстановление его мастерской, которая сгорела при пожаре. В результате проект собрал более 640 тыс. руб., что превысило начальную планку в 600 тыс. руб. Проект поддержал 361 пользователь платформы.

Встреча с Николаем Широким является вторым мероприятием клуба публичных интервью, организованных Planeta.ru. Бесплатные встречи проходят раз в месяц в офисе компании. Героями выступают авторы успешных краудфандинговых проектов различной тематики. Первым гостем клуба стала блоггер Татьяна Никонова, которая собрала через краудфандинговую кампанию почти 1,5 млн руб. на создание книги.

"Иногда людям кажется, что краудфандинг подходит только очень известным людям. Мы же всегда утверждаем, что автором успешного крауд-проекта может стать любой человек, горящий своей идеей. Пример Николая Широкого, обычного мастера из Подмосковья, это подтверждает.", - отмечает PR-директор Planeta.ru Василина Дрогичинская.

Российская краудфандинговая платформа Planeta.ru - первая и крупнейшая краудфандинговая платформа в России. Она была запущена в 2012 г. По данным Planeta.ru, за время работы платформы было собрано более 790 млн руб. и реализовано более 2800 успешных проектов. Средняя сумма взноса в проект составляет 1500 руб.

Материал предоставлен проектом "+1".

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