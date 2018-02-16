Стартовал новый этап проекта "Добрая школа" по сбору макулатуры в учебных заведениях

Открыт новый сбор заявок от учебных заведений для участия в акции по сбору макулатуры "Добрая школа". Организаторами проекта выступают благотворительный фонд "Линия жизни" и общественное движение "Чистое дело". Об этом сообщается в пресс-релизе проекта "Добрая школа".

Целью акции является повышение экологического сознания среди детей. Часть средств от переработки макулатуры будет направлена на реализацию медицинской программы фонда спасения тяжелобольных детей "Линия жизни". Организация оказывает помощь детям до 18 лет, жизнь которых находится под угрозой из-за опасных заболеваний. В 2017 г. в рамках акции "Добрая школа" на реализацию медицинской программы фонда было направлено порядка 100 тыс. руб.

В акции по сбору макулатуры могут принять участие школы и детские сады. Участвующие в проекте учебные заведения проходят регистрацию на сайте проекта, после чего получают необходимые инструкции и материалы для проведения акции в школе. Организаторы акции собираются также запустить отдельный проект для вузов и офисов.

В день сбора макулатуры в школу приезжает специальная машина проекта. Волонтеры движения "Добрая школа" взвешивают принесенную учениками и родителями бумагу и фиксируют результаты. Лучшие классы, ученики и классные руководители получают призы.

Первые акции по сбору макулатуры в рамках "Доброй школы" прошли в октябре и ноябре прошлого года в Москве и Московской области. Победители пилотного этапа побывали на Солнечногорском заводе по производству упаковки из вторсырья и познакомились со всем технологическим процессом переработки макулатуры.

В сборе макулатуры приняли участие 69 учебных заведений. Порядка 110 т макулатуры было собрано и переработано. Это спасло от вырубки 1870 деревьев.

По данным WWF, потребление бумаги выросло за последние 40 лет на 400%. Например, офисный сотрудник использует в год в среднем 10 тыс. листов формата А4. Собранная макулатура весом 50 кг позволяет спасти от вырубки одно дерево.

Материал предоставлен проектом "+1".