В Арктике скапливается выброшенный в моря пластиковый мусор

Прибрежные воды арктических территорий Норвегии засорены пластиковыми отходами. Такие данные обнародовали авторы доклада из Норвежского полярного института. По их наблюдениям, концентрация пластиковых частиц в каждом литре арктического льда достигает 234 фрагментов. В то время, как в водах открытого океана этот показатель заметно ниже. Подробности доклада анализирует BBC.

Ученые объясняют эту разницу тем, что пластик плавает на поверхности воды, как раз там, где начинается формирование льда. Поэтому микрофрагменты мусора вмерзают в него, а затем, при таянии ледников отравляют животных и загрязняют арктические пустыни Норвегии, о чем свидетельствует мониторинг состояния зоопланктона, беспозвоночных, рыб, млекопитающих и морских птиц.

"В конце 1970-х мы находили не так уж много пластика в желудках птиц - северных глупышей - рассказывает один из авторов доклада Гейр Уинг Габриэльсен. - Но в 2013 году, когда мы в последний раз проводили исследование, у некоторых внутри были найдены более 200 фрагментов мусора. Другие животные, например олени, просто запутываются в рыболовных сетях, выброшенных на берег. И зачастую они умирают от этого, потому что не могут освободить свои рога. Такие примеры мы встречаем каждый год".

По словам ученого, если на юге страны среди морского мусора преобладают местные отходы, то на Шпицбергене 80% его приходится на отходы рыболовства, как норвежского, так и зарубежного.

Проблему признают не только ученые, но и сами моряки. "За последние 20 лет я видел, как меняется в сознании людей отношение к защите окружающей среды, - говорит менеджер одной из рыболовных компаний Ян Роджер Лербук. - Если есть какая-то экологическая опасность для рыб, это угрожает и нашей жизнедеятельности. Норвежские продукты имеют репутацию экологически чистых, и мы не хотим ее потерять".

Материал предоставлен проектом "+1".