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Искусственный архипелаг в виде континентов Земли застроят

Социальная ответственность
22 февраля, 20:24 UTC+3

Проект в 4 км от побережья эмирата Дубай не могли завершить в течение десяти лет из-за финансового кризиса 2008 года

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Материал из 1 страницы
© REUTERS/Karim Sahib/Pool

На искусственном архипелаге Мировые острова (The World) возобновилось строительство. Проект, возводимый в двух милях (4 км) от побережья эмирата Дубай с 2003 по 2008 годы, в течение десяти лет не могли завершить из-за проблем, вызванных мировым финансовым кризисом, сообщает издание The Guardian.

Архипелаг, общей формой напоминающий континенты Земли, состоит из 300 островов. Вместе с волнорезом группа занимает 5,5 тыс. га. По задумке архипелаг должны были заселить кинозвезды, члены королевских семей и магнаты. Всего один остров, Ливан, был открыт для свободного посещения.

Большую часть территорий желающие приобрели еще до сдачи проекта. Однако в 2008 году начался финансовый кризис и многие владельцы обанкротились. Правительственный инвестиционный отдел, отвечающий за проект, объявил о долгах в размере $60 млрд.

Расходы на проект увеличились также из-за нехватки песка. Чтобы создать Мировые острова потребовалось 320 млн куб. м песка, 25 млн т камня. Если в начале экскаваторы брали материал в нескольких метрах от строительной площадки, но под конец кораблям приходилось уходить на 20 км.

О возобновлении строительства недвижимости спустя десять лет заявил предприниматель Йозеф Клейндинст. Инвестор реализует проект "Сердце Европы" на шести островах, который предполагает возведение австрийских и русских дворцов, швейцарских шале и полинезийских хижин. Основную часть территорий займут отели. На острове Швеция выстроят десять вилл с крышами в виде перевернутых кораблей викингов, бассейнами и частными пляжами. По словам Йозефа Клейндинста, дворцы уже проданы членам семей, правящих в государствах Персидского залива.

Предприниматель вместе с учеными из Общества Фраунгофера (объединяет институты прикладных исследований Германии) разработал технологию наружного охлаждения, благодаря которой на островах будет идти дождь или снег, несвойственные Дубаю. Технология работает по тому же принципу,  что и обычный кондиционер, но выдает капли дождя. На швейцарском тематическом курорте создадут температурный режим, в котором будут образовываться снежинки. Осадки будут формировать сугробы благодаря охлажденным трубам, спрятанным под землей.

Бизнесмен планирует также создать плавающие острова и подводные спальни с видом на коралловый риф. По словам Клейндинста, компания уже сформировала питомник, где будет выращивать устриц и перламутр. Первые 4 тыс. спален появятся в 2020 г.

"Люди спрашивают, зачем создавать земли в море, если не занята пустыня, - рассуждает управляющий директор по развитию компании-застройщика архипелага Nakheel Мухаммед Рашид бин Дхабай. - Пляжи в Эмиратах занимают всего 60 км, а привлекают 14 млн гостей в год. Нам нужно создавать больше пляжей".

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