Библиотека проведет серию вебинаров по социализации детей с ментальными особенностями

Российская государственная детская библиотека (РГДБ) проведет серию вебинаров для специалистов, работающих с посетителями с особенностями развития. Виртуальные мастер-классы будут запущены в октябре 2018 г. Об этом рассказала советник директора РГДБ Марина Новикова на семинаре "Социализация молодежи с ментальными особенностями средствами учреждений культуры".

Планируется проведение пяти мастер-классов для сотрудников библиотек и учебных заведений регионов по теме социализации и профессионального развития детей с ментальными особенностями.

Проект социализации детей с отклонениями ментального развития "Школа профессий" стартовал в этом году в рамках занятий по профориентации. Программа адаптирована для детей с аутизмом и детей с нарушениями слуха. На занятиях с ними работают психолог, педагог-дефектолог и два сурдопереводчика. Посредством детской литературы и практических занятий дети знакомятся с профессиями пекаря, столяра, библиотекаря, робототехника и художника-иллюстратора.

"К нам стали приходить дети с различными особенностями. Родители не заявляли, но преподаватели понимали, что это за ребенок. И через какое-то время родился некоммерческий совместный проект Библиотеки-читальни имени А.С.Пушкина и РГДБ. Мы его проработали, подали заявку на президентский грант и вошли в число победителей", - пояснила Новикова.

Для проведения занятий подбирается соответствующее тихое помещение. Также в этом году у РГДБ появился первый волонтер-аутист.

"Это мальчик 17-ти лет, он достиг огромных успехов в развитии. И он уже нам помог – когда дети начинают плакать, он совершенно точно знает, что нужно делать", - добавила эксперт.

В России нет официальной статистики по количеству детей с аутизмом. По данным специалистов, заявляемое число не соответствует реальному. Десятки миллионов людей в мире, как заявляет ВОЗ, страдает от различных психических заболеваний: деменция, шизофрения, депрессия, аутизм и другие. Мерой поддержки таких категорий населения, согласно стратегии организации до 2020 г., должно быть соответствующее здравоохранение, адаптация и повышение доступности услуг.

Материал предоставлен проектом "+1". Больше новостей о социальной ответственности ищите здесь.