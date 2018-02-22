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Собаки-ищейки в Кении помогли поймать 4000 браконьеров за 18 лет

Социальная ответственность
22 февраля, 20:26 UTC+3

Дрессированные псы стали дополнительным инструментом в защите заповедника Масаи-Мара

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Материал из 1 страницы
© pixabay.com/skeeze

Рейнджерам кенийского заповедника Масаи-Мара за последние 18 лет удалось поймать 4000 браконьеров с участием собак-ищеек. В дневное время дрессированные животные помогают патрулям искать следы браконьеров и ловушки. Сейчас группа состоит из четырех собак-ищеек и двух собак, умеющих обнаруживать слоновую кость и оружие, пишет AFP.

Через территории крупного заповедника Масаи-Мара, граничащего к национальным парком Серенгети (Танзания), ежегодно мигрируют сотни тысяч антилоп гну, газелей, антилоп импала, львов, слонов. Они привлекают как туристов, так и браконьеров. По данным работников парка, в миграционные сезоны - в июле и августе - рейнджеры находят тысячи ловушек. Рекорд установлен в прошлом году - за один день было найдено 511 ловушек. Территории серьезно пострадали в конце 1990-х гг. Сейчас серьезной проблемой остаются браконьерство слоновой кости и мяса диких животных.

Участие собак в поиске ловушек и поимке браконьеров значительно снизило активность последних в дневное время.

"Собаки не как мы, люди, мы видим глазами, они - носами. Иногда можно заметить след браконьеров... Но когда вы лишь предполагаете, что браконьер тут ходил, собака уже ведет по следу за запахом... и к концу дня этот браконьер уже может быть схвачен", - говорит надзиратель кинологического подразделения Масаи-Мара Лема Лангас.

Соглашение между Кенией и Танзанией позволяет рейнджерам с собакам заходить с патрулем вглубь парка Серенгети. Пойманные браконьеры передаются танзанийским властям.

Ночью мониторить местность помогают тепловизионные камеры. Также ловить преступников помогают местные сообщества - скауты и так называемые "частные шпионы", которые сообщают властям о браконьерах. Число нарушений стало сокращаться в Кении после ужесточения закона о дикой природе в 2013 г.  По мнению сотрудников заповедника, сдерживать браконьерство в мелких размерах помогают введенные наказания: пожизненное заключение и размер штрафа в $20 тыс.

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