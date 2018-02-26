WWF предложил россиянам голосовать за природу

Ежегодная экологическая акция "Час Земли-2018", организованная Всемирным фондом дикой природы (WWF), состоится 24 марта. В России акция пройдет под лозунгом "Голосуй за природу", так как за неделю до акции, 18 марта, состоятся выборы президента страны. Мероприятие нацелено привлечь внимание к необходимости ответственного отношения к природе и ресурсам планеты. Об этом сообщила пресс-служба WWF России.

По мнению директора WWF России Игоря Честина, акция, которая проходит в стране в десятый раз, должна напомнить россиянам, что они могут определять экологическое будущее России.

"Сохраним мы природное наследие или погрязнем в свалках, выберем путь технологического и экологического развития или будем деградировать", - предлагает выбор эколог.

Традиционно в "Час Земли-2018" предлагается присоединиться к общемировому флешмобу и на час выключить свет и все электроприборы. В российских городах-участниках акция начнется в 20:30 по местному времени. В столице выключат архитектурную подсветку памятников, зданий и достопримечательностей. В завершении кампании в парке Зарядье выступят официальные лица и звезды. В других городах также пройдут развлекательные и эколого-просветительские мероприятия.

Участники акции смогут присоединиться к коллективному посланию к избранному президенту: предполагается сбор подписей под обращением с призывом защитить заповедники, убрать препятствия на пути возобновляемой энергетики, внедрить систему раздельного сбора мусора и его вторичной переработки.

Предварительно на специально запущенном к кампании сайте можно поддержать одну или несколько инициатив, принять участие во флешмобе, пройти развлекательный тест, отметиться на карте и помочь своему городу победить в "Конкурсе городов". В прошлом году победил Сургут, а в тройку лидеров вошли Тамбов и Мурманск.

В 2017 г. акция "Час Земли" привлекла 184 страны, в России акцию поддержали более 150 городов. Более 3100 мировых достопримечательностей погасили подсветку. Ежегодно в стране в кампании принимают участие от 16 до 20 млн человек.

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