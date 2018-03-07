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Доклад ООН: женщины по всему миру беднее и голоднее мужчин

Социальная ответственность
7 марта, 17:25 UTC+3

Эксперты также определили, что они менее защищены законом и более подвержены дискриминации

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Материал из 1 страницы
© AP Photo/Anupam Nath

Эксперты ООН изучили положение женщин всего мира в ряде ключевых областей и пришли к выводу, что жить им намного сложнее, чем мужчинам. Так, на 100 живущих в крайней бедности мужчин в возрасте от 25 до 34 лет приходится 122 женщины, находящихся в таких же условиях. Краткое содержание доклада под названием "Обеспечение равенства мужчин и женщин к 2030 г.: план по устойчивому развитию" опубликовало издание The Washington Post.

По мнению специалистов ООН, женщинам труднее избавиться от бедности и нищеты, поскольку им менее доступны рабочие места. Даже когда женщины находят работу, им зачастую за те же обязанности платят меньше, чем мужчинам. Полноценно работать им тоже сложнее из-за непропорционально большой нагрузки по дому и обязанностей по воспитанию детей.

Во многих странах законы не позволяют женщинам получать наследство, владеть землей и брать кредиты. В кризисные годы они чаще мужчин голодают. Чаще всего это проблема регионов Африки к югу от Сахары.

Актуален и вопрос материнской смертности: только в 2015 г. на планете 303 тыс. женщин умерли от связанных с беременностью причин. Почти 75% таких смертей произошли на африканском континенте.

Меньшую защищенность эксперты отметили и в вопросе взаимоотношений полов: за последние 12 месяцев каждая пятая женщина в возрасте от 15 до 49 лет сообщала о физическом или сексуальном насилии со стороны своего партнера.

Часто сталкиваются женщины с так называемой легализованной дискриминацией: во многих странах по-прежнему актуальны конституционные и законодательные положения, из-за которых у женщин недостаточно прав, чтобы защитить себя. Например, в ситуациях насилия в семье.

При этом эксперты ООН обнаружили и положительные тенденции. В частности, в сфере образования: сегодня на планете больше женщин ходят в школу, чем когда-либо прежде, и многие из них учатся дольше. В 2015 г. 90,3% девочек начального школьного возраста по всему миру были зачислены в школу, в 2000 г. их было 82,2%. Этот показатель практически сравнялся с аналогичным у мальчиков (91,9% в 2015 г.). Тем не менее, согласно представленным в докладе прогнозам, 15 млн нынешних девочек уже никогда не получат такую возможность. Особенно остро проблема стоит в странах Африки, где не посещают учебные заведения 48,1% девочек-подростков и 25,7% девочек младшего школьного возраста. Для юношей и мальчиков тех же лет показатель составляет 43,6% и 21,7% соответственно.

Материал предоставлен проектом "+1".

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