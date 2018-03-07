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Ученые выявили, что социализация улучшает самочувствие больных и пожилых

Социальная ответственность
7 марта, 17:32 UTC+3

С 2013 года в Англии проходит эксперимент, который может изменить подходы к лечению

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© Егор Алеев/ТАСС

В 2013 г. в городе Фрум в английском графстве Сомерсет был запущен социальный проект Compassionate Frome ("Участливый Фрум"). Его организаторы решили восполнить нехватку человеческого сострадания со стороны больниц и медицинских учреждений с помощью волонтеров и общественных организаций. По итогам эксперимента, по предварительным данным, было зафиксировано значительное улучшение медицинских показателей. Число случаев госпитализации за три года здесь упало на 17%, в то время как в среднем в Сомерсете этот показатель вырос на 29%. О причинах неожиданного улучшения ситуации рассказывает The Guardian.

Организаторы проекта Compassionate Frome вместе с городским советом и представителями Национальной службы здравоохранения Великобритании создали единый справочник местных групп поддержки, чьи добровольцы навещали больных и престарелых жителей города и оказывали им самую разную помощь. Добровольцы могли помочь с оплатой счетов за жилье, пригласить на занятия хоровым пением, в обеденный клуб или на занятия физкультурой.

В настоящее время в городе с населением в 28 тыс. жителей действуют около 400 различных тематических групп и сообществ, готовых поддержать желающих, предложить им общение, совет или совместное творческое времяпрепровождение. Не важно, какой именно вид досуга выберет пациент, главное, что дает такое общение, - это возможность вырваться из изоляции и избавиться от одиночества, которое лишь усугубляет течение болезни.

Исследование пока не опубликовано, работа была представлена в медицинский журнал и ожидает рецензирования. Авторы документа считают, что сделанные ими наблюдения смогут изменить подходы к лечению.
Как свидетельствует более раннее исследование, одиночество больных обусловлено физиологическими факторами. Как объясняет The Guardian, в иммунной системе вырабатываются цитокины, которые оповещают организм о заболевании. Это вещество меняет поведение больного, побуждая человека отказаться от привычных социальных контактов - из-за него людям так трудно справиться с унынием и начать общаться.

Материал предоставлен проектом "+1".

 

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