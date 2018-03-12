Перегрузка может скрывать незаконный рыбный промысел

Аргентинские экологи собрали сведения о том, что в стране, которая является богатым рыболовным регионом Южной Атлантики, нарастает браконьерство. Защитники природы считают, что технология перевалки груза - перегрузки улова на "материнские" суда, когда заполненный рыболовецкий корабль подходит к большому грузовому судну и переносит на него всю выловленную рыбу, способствует нерегулируемому рыбному промыслу. В ситуации разбиралось издание China Dialog Ocean.

Исключительная экономическая зона (полоса открытого моря шириной около 322 км, прилегающая к территориальным водам, на которой прибрежное государство может устанавливать особый правовой режим) Аргентины известна своим биоразнообразием. Это привлекает сюда в сезон до 460 иностранных рыболовецких судов из Китая, Испании и Южной Кореи. Они вылавливают кальмаров, мерлузу (хек), скатов и акул. После перевалки груза доказать, где и как была поймана рыба практически невозможно. Судно-рефрижератор отправляется на разгрузку в порт, а траулер продолжает незаконный лов, не теряя времени на возвращение к берегу.

"Эти корабли выходят из-под контроля, используют неадекватные методы и системы ловли, с легкостью меняют флаг, имя и другие идентификаторы, лишь бы их не опознали, не поймали и не оштрафовали", - объяснил президент экозащитной организации Fundación Nuestromar Мартин Толедано.

Неограниченный лов, к тому же с использованием донных тралов, угрожает сохранению устойчивой экосистемы региона и ежегодно наносит Аргентине ущерб в $5 млрд. Чтобы наладить контроль в регионе, эксперты отрасли призывают наладить диалог с другими странами (в первую очередь с Уругваем, из портов которого выходят рыболовецкие флотилии), а также создать региональную организацию, которая регулировала бы промысел в Южной Атлантике. Экологи же более радикальны: они призывают запретить бесконтрольную перегрузку улова, устанавливать на рыболовецких судах "черные ящики" и патрулировать акваторию с помощью беспилотников.

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