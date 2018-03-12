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Тайвань планирует запретить использование одноразового пластика к 2030 году

Социальная ответственность
12 марта, 18:00 UTC+3

Со следующего года из употребления выведут соломинки, потом то же самое коснется пакетов, стаканчиков и прочей посуды

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© pixabay.com/PublicDomainPictures

Правительство Тайваня объявило о планах поэтапного запрета на использование одноразовых пластиковых предметов. Пакеты, соломинки, стаканчики и прочая посуда могут быть полностью исключены из употребления на острове. Реализация проекта завершится к 2030 г. Власти решили внедрять изменения медленно, чтобы промышленность и общественность успели адаптироваться. Об этом пишет Environmental Leader.

Сперва запрет коснется использования пластиковых соломинок. Начиная со следующего года магазины продуктов питания и напитков не смогут предоставлять их покупателям внутри торговых помещений, в 2020 г. им будет запрещено выдавать соломинки бесплатно. С 2025 г. за использование соломинок в напитках на вынос начнут взимать штрафы, а с 2030 г. соломинки будут полностью запрещены. Аналогичные запреты будут вводиться в течение ближайших 12 лет на пластиковые пакеты, стаканчики для напитков и столовые приборы.

Если законопроект будет принят, это будет одной из самых жестких стратегий в мире, направленных на использование одноразового пластика, сообщает Plastics News.

В заявлении Тайваньского управления по охране окружающей среды говорится, что оно работает над вопросами пластиковых отходов с 2002 г., начав с просьбы к супермаркетам начать взимать плату за пакеты. Управление обеспокоено загрязнением океанов и рек пластиком, в связи с чем разработало план по очистке водоемов. Документ включает в себя активизацию партнерских отношений в регионе, использование до 5000 судов для отлова отходов и повышение осведомленности общественности с помощью образовательных и информационно-пропагандистских кампаний.

"Промышленность может разрабатывать новые альтернативные материалы или новые модели потребления (такие, как совместное использование), а общественность может менять свои привычки по использованию одноразовых вещей, поддерживать окружающую среду и сокращать количество отходов", — говорится в сообщении управления.

Материал предоставлен проектом "+1".

 
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