Международное усыновление сократилось на 72% с 2005 года

Мировые показатели по усыновлению детей заграничными семьями снизились на 72% с 2005 г. Большинство стран, откуда раньше чаще всего усыновляли детей из-за границы, ввели строгие ограничения. В частности, такие законы теперь действуют в Южной Корее, Румынии, России, Гватемале, Китае, Казахстане, Эфиопии. Об этом сообщает издание The Conversation.

В 2005 г. порядка 46 тыс. детей в мире были усыновлены иностранными родителями. Из них половина усыновлений пришлась на США. К 2015 г. количество международных усыновлений снизилось на 72%, составив лишь 12 тыс. случаев по всему миру. Так, например, в количество детей в Гватемале, усыновленных иностранными родителями, снизилось с 4100 в 2008 г. до 58 в 2010 г.

При введении ограничений на усыновление государства чаще всего приводят в пример случаи совершения насилия над детьми иностранными родителями, утверждая, что ограничительные законы вводятся с целью защиты интересов детей. The Conversation упоминает действующий в России с 2012 г. "Закон Димы Яковлева", запрещающий гражданам США усыновлять российских детей-сирот. Такое неофициальное название документ получил в память о двухлетнем ребенке из России, который жил в американской семье и в 2008 г. умер из-за халатности приемных родителей.

При введении запрета на международное усыновление власти Эфиопии также ссылались на случаи халатности со стороны иностранных родителей, и в частности на ситуацию вокруг 13-летней эфиопской девочки, которая в 2012 г. умерла в США от гипотермии и недоедания.

Как подчеркивает издание The Conversation, сделать международные усыновления безопасными и простыми должна была Гаагская конвенция "О защите детей и сотрудничестве в области международного усыновления". Международное соглашение было разработано в 1993 г. и одобрено 103 странами к 2016 г. Критики документа утверждают, что принятие соглашения в итоге способствовало упадку международных усыновлений, так как бедные страны часто не могут достичь соблюдения международных стандартов, что включает, например, создание центрального органа по усыновлению, аккредитацию местных агентств и ужесточение процедур утверждения.

По данным Johnston's Archive, на сегодняшний день большинство случаев международных усыновлений приходятся на Китай, Демократическую республику Конго и Украину. Между тем Китай, который с конца 1990-х гг. лидировал по разрешениям на усыновление иностранцами, также в последние годы ужесточил критерии отбора родителей.

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