Развивающиеся страны направили в развитые почти в три раза больше денег чем получили

Развивающиеся страны в 2012 г. получили от развитых $1,3 трлн, включая финансовую помощь, иностранные инвестиции и доходы из-за рубежа. В то время как за тот же период отток денежных средств из бедных государств составил $3,3 трлн. Такие данные получили специалисты Американского аналитического центра Global Financial Integrity (GFI) и Центра прикладных исследований при Норвежской школе экономики, изучив денежные потоки между богатыми и бедными государствами с 1980 г. Об этом сообщает The Guardian.

"Денежная помощь блекнет, когда мы видим эти обратные потоки. Стало ясно, что помощь скорее маскирует неправильное распределение ресурсов по всему миру. Благодаря этому берущие кажутся дарителями, поднимаются на моральную высоту, а те, кто заботятся о глобальной бедности, не могу разобраться в том, как система действительно работает", - отмечает The Guardian.

Специалисты подсчитали, что с 1980 г. бедные страны направили $4,2 трлн, чтобы погасить проценты по платежам, в крупные банки Нью-Йорка и Лондона. Большая часть капитала, который покинул развивающиеся страны с 1980 г., $13,4 трлн, связана с неучтенным и чаще всего незаконным оборотом средств.

Финансы уходят через систему международной торговли: иностранные и местные компании искажают счета по операциям и перемещают средства из развивающихся стран в оффшорные зоны. Как правило, практика применяется, чтобы уйти от налогов, но иногда, чтобы отмывать деньги или обойти контроль за движением капитала.

В 2012 г. развивающиеся страны потеряли $700 млрд из-за сделок, в рамках которых из страны вывозилось больше товара,чем указывалось в официальных документах, полученная выручка накапливалась на зарубежных счетах. Сумма в пять раз превысила сумму полученных "пособий" от богатых государств. Столько же, по оценкам GFI, многонациональные компании воруют у развивающихся стран, переводя средства между своими дочерними компаниями, которые подделывают счета-фактуры (по этому документу вычитают или возмещают налог на добавленную стоимость). Например, филиал в Нигерии может уклониться от местных налогов, переведя деньги в филиал, расположенный на Британских Виргинских островах (Карибское море), где ставка равна нулю, и где невозможно отследить похищенные средства.

Как отмечают специалисты, раньше сотрудники таможни могли заблокировать подозрительные транзакции. Но Всемирная торговая организация посчитала, что это затрудняет торговлю. Поэтому с 1994 г. должностные лица обязаны принимать выставленные цены за исключением особых случаев. Махинации были бы невозможны и без офшорных зон, большую часть которых контролируют западные страны.

Отток капитала тормозит экономическое развитие стран и снижает уровень жизни в развивающихся странах. Эксперты заявляют, что бедным государствам нужна не благотворительность, а справедливость. Богатые государства могли бы списать избыточные долги бедных стран, чтобы те могли тратить деньги на свое развитие, наложить штрафные санкции на банкиров и бухгалтеров, которые способствуют незаконному оттоку капитала, и ввести глобальный минимальный налог на корпоративный доход, чтобы корпорации перестали тайно переводить деньги из одного филиала в другой.

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