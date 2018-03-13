Ученики английских начальных школ осваивают устойчивое развитие

В начальной школе на севере Лондона ученики в качестве предмета изучают устойчивое развитие. Объяснять концепцию детям в возрасте от 3 до 11 лет учителям помогает искусство. Об этом рассказала газета The Guardian.

На уроках искусства и творчества школьники разучивают песни об изменении климата и окружающей среде, узнают о применении ископаемого топлива, воздействии транспорта на экологию, принципах создания компоста и выращивания овощей, методах переработки вторсырья, а также о вреде пластиковых отходов. Для учителей музыка оказалась полезным инструментом, позволяющим объяснить темы, которые в формате обычных лекций слишком сложны для детских умов.

"Малыши любят петь о "зеленых" проблемах. Для них это способ познания мира", - рассказывает руководитель направления наук и искусств Бет Кляйн. Ребята даже приезжали с тематическим выступлением в Лондонский королевский зал искусств и наук имени Альберта на фестиваль Camden Music Festival.

Идея обучения устойчивому развитию через музыку появилась, когда в школе узнали о проекте Project Earth Rock, создающем песни, анимацию и видеоролики подобного плана специально для детей, с понятной этому возрасту подачей и хорошим визуальным рядом.

Британские педагоги успешно интегрируют творческий подход и в другие обучающие процессы, гуманитарные и научные. Так, уходом за садом при упомянутой лондонской школе занимаются именно дети. В другом начальном учебном заведении, недалеко от Брэдфорда, ученики успешно освоили технологии переработки вторсырья. "Они изготавливают футболки из макулатуры и сумок для продуктов и продают их, заодно вовсю обсуждают глобальные вопросы вроде нищеты и справедливой торговли", - поведала учитель школы Синди Шеард.

"Если такие темы не захватят воображение ребенка еще в детстве, - уверяет преподаватель Эмма Уилсон, - есть риск навсегда потерять его интерес к проблемам подобного рода".

Еще в одной начальной школе, Meltham CE недалеко от Хаддерсфилда, дети изучают процесс приготовления пищи, начиная с продуктов на грядках и заканчивая попаданием еды на тарелку. А сеансы "фермерской драмы" позволяют ученикам понять людей, задействованных во всех этапах цепочки поставок: от фермера или водителя грузовика до потребителя купленных в супермаркете бананов. Учителя рассказывают, что вопросы справедливой оплаты труда ребята обсуждают особенно бурно.

Многие уроки и семинары подобного рода британские школы проводят в партнерстве с fairandfunky - компанией, занимающейся поставкой на рынок органической продукции и переработкой вторсырья. Одно из направлений ее деятельности – образовательные семинары. Занятия платные, но завуч начальной школы Meltham CE Фил Гиббинс счел необходимым заложить этот расход в годовой бюджет: "Детям необходимо практическое обучение. Абстрактные рассказы в таком возрасте пользы не принесут".

Руководители школ придают большое значение проблемам окружающей среды и стран третьего мира. Считая, что обучение основам устойчивого развития посредством творчества и искусства – удачный способ заинтересовать школьников по всей планете, не только в Великобритании. Молодой возраст наиболее удачен, чтобы привычка к заботе об экологии быстро стала органичной частью жизни человека.

Материал предоставлен проектом "+1".