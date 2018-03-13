Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.03:
$ 56.94
€ 70.16
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В тропиках ускорилась гибель деревьев из-за потепления

Социальная ответственность
13 марта, 18:37 UTC+3

Повышение температуры подавляет способность растений поглощать CO2 в дополнение к потере влаг

Поделиться
Материал из 1 страницы
© pixabay.com/Alashbrook

Растения в некоторых районах гибнут примерно вдвое быстрее, чем 35 лет назад, - таковы результаты исследования, посвященного изучению состояния деревьев в тропических зонах Южной Америки, Африки и Юго-Восточной Азии. Ученые считают, что тенденция не изменится и деревья во влажных тропиках могут погибнуть до конца века, пишет портал Phys.org.

Ученые проанализировали несколько факторов, влияющих на деревья во влажных тропиках, включая повышение температуры и уровня углекислого газа, засуху, пожары, усиливающиеся штормы, заражение насекомыми и обилие древесных лиан. Команда доказала, что с ростом всех этих факторов увеличивается и гибель деревьев в тропиках. Часто процесс сводится к двум причинам: недостаток питательных веществ и нехватка воды.

Оказалось, что повышение температуры подавляет способность деревьев поглощать CO2 и выпаривает из растений больше влаги. Ученые объяснили, что крошечные поры на листьях и иглах, устьица, являются каналами, через которые деревья поглощают CO2 и охлаждаются посредством испарения. Когда повышается температура и становится жарко и сухо, деревья могут сохранить влагу, закрывая устьица. Однако это означает, что растение не может поглощать углекислый газ. И если устьица остаются закрытыми достаточно долго, это может привести к голоданию растения.

Исследователи также обратили внимание, что многие растения сжигают пожары, при этом сокращается и количество влаги в выживших деревьях. Кроме того, тропические деревья "душат" лианы, забирая у них свет, воду и питательные вещества. Лозы могут ломать ветки, создавая условия для заражения патогенными микроорганизмами или насекомых.

Между тем, деревья во влажных тропиках играют особенно важную роль в способности Земли регулировать количество углекислого газа, поглощая пропорционально гораздо больше углерода, чем все другие леса вместе взятые. Их гибель, как предупреждает ведущий автор исследования Нэйт Макдауэлл из Тихоокеанской Северо-Западной Национальной лаборатории министерства энергетики США, снижает способность планеты справляться с высокими уровнями CO2.

"У тропических деревьев большая способность выживать, но вот сколько они могут выдержать - это вопрос, на который мы ищем ответ", - добавил ученый.

Материал предоставлен проектом "+1".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Электоральный рейтинг Владимира Путина
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Итоги выборов президента США — 2016
Фантастические твари и где они обитают
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Водительские права москвичей могут начать продлевать автоматически
2
Захарова: ни одно британское СМИ в России работать не будет, если Лондон закроет RT
3
Захарова: никто не может выдвигать России 24-часовые ультиматумы
4
Эвакуированных после взрыва в Петербурге жильцов дома разместят в здании гимназии
5
Источник: полковник Захарченко готов дать показания на сотрудников ФСБ
6
Тиллерсон не встретился с Лавровым, так как знал о своем скором увольнении
7
В подъезде жилого дома на юге Санкт-Петербурга произошел взрыв
Темы дня
Новости партнеров
Реклама