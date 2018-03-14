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Ученые создадут базу данных об управлении водными ресурсами в городах

Социальная ответственность
14 марта, 19:34 UTC+3

Это сможет улучшить водный менеджмент и позволит наблюдать за работой местных властей и коммунальных предприятий в кризисных ситуациях

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Институт мировых ресурсов (WRI) и международная бизнес-школа MIT Sloan при Массачусетском технологическом институте предложили методологию, которая позволит создать глобальную базу данных об управлении водными ресурсами в различных муниципалитетах. Об этом сообщается на сайте WRI.

Как считают специалисты, источником данных могут стать компании, которые ежегодно в рамках оценок риска собирают сведения о местном регулировании, состоянии инфраструктуры и других аспектах водного менеджмента.

Согласно докладу экспертов "Картирование государственного управления водными ресурсами путем согласования и обмена коллективной информацией о водных рисках", водный кризис - одна из основных проблем современного мира. Чтобы решить проблему, организации, как правило, собирают информацию о доступности воды, уровнях потребления, дефиците ресурса, грунтовых водах и влиянии климата на гидрологические условия. Но, помимо этого, как считают специалисты, необходима информация о способности  муниципалитетов и коммунальных предприятий управлять доступными ресурсами.

"То, как правительства реагируют на водный кризис, поддерживают инфраструктуру и регулируют потребление может так же угрожать водной безопасности, как засухи и наводнения, - считает старший менеджер управления корпоративных водных ресурсов и акведуков WRI Пол Рейг. - Сейчас возможно выявить дефицит воды в окружающей среде, но не то, как локальные правительства регулируют эту проблему. С глобальной базой данных об управлении водами в муниципалитетах мы сможем понять, с чем коммунальные предприятия не справляются и найти оптимальные способы устранить слабые места".

Чтобы стандартизировать корпоративную информацию, эксперты предлагают компаниям оценивать данные в соответствии со восемью критериями: количество и уровень потребления воды, информация о качестве воды, надежность водоснабжения, доступность услуг по очистке сточных вод для предприятий, существование правил доступа к различным видам водных ресурсов, последовательность надзора и санкций, механизмы ограничения или установления приоритетов распределения воды, эффективность действий во время кризиса.

Материал предоставлен проектом "+1".

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