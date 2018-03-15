Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.03:
$ 57.02
€ 70.52
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Обнаружен способ преобразования агрессивных форм рака молочной железы

Социальная ответственность
15 марта, 17:26 UTC+3

Чувствительность раковых клеток к лечению может вернуть блокирование сигнального пути между злокачественными клетками и соединительной тканью

Поделиться
Материал из 1 страницы
© pixabay.com/pandoraferrari

Медики Лундского университета (Швеция) нашли способ преобразования агрессивных форм рака молочной железы, возвращая их чувствительность к терапии. Ученые надеются, что данные исследования помогут увеличить выживаемость пациентов с агрессивными формами рака молочной железы, которые плохо поддаются терапии. Об этом сообщает издание The Independent.

Развитие большинства видов рака молочной железы стимулирует действие женского гормона эстрогена на опухоль. Новообразования в большинстве случаев реагируют на терапию, которая блокирует гормональную активность или прерывает питание раковых клеток эстрогеном. Примерно в 10-15% случаев заболеваний раковые клетки не реагирует на гормональную терапию, поэтому считаются агрессивными формами с более высокой вероятностью рецидива. Такие опухоли состоят из перерожденных клеток соединительной ткани.

Шведские ученые обнаружили, что в 1400 случаях заболеваний раком молочной железы неблагоприятный прогноз пациенток был связан с фактором роста сигнальной молекулы (синтезируется в сигнализирующей клетке для передачи сигнала другой клетке) PDGF-CC. Как говорится в работе шведских медиков, это соединение вырабатывают клетки соединительной ткани, что в итоге приводит к отсутствию реакции опухоли на гормональную терапию.

В ходе экспериментов исследователи обнаружили, что разрушение связи между опухолевыми клетками и клетками соединительной ткани возвращает опухолям чувствительность к лечению и делает раковые клетки уязвимыми к гормональной терапии, в частности, противоопухолевым средством тамоксифеном (антиэстроген).

Для блокирования связи медики применили специально разработанный экспериментальный препарат. Пока методика была протестирована только на лабораторных мышах. Ведущий автор исследования, профессор Лундского университета Кристиан Пьетрас отметил, что данные исследования должны помочь в разработке более эффективного лечения для пациентов с агрессивными формами рака молочной железы.

По данным Всемирной организации здравоохранения, рак молочной железы - самый распространенный вид онкологических заболеваний среди женщин. Ежегодно с этим диагнозом в мире сталкиваются 1,5 млн женщин. В 2015 г. от рака молочной железы умерло 570 тыс. женщин, что составляет 15% от всех случаев смертей из-за онкологических заболеваний среди женщин. Уровень заболеваемости раком молочной железы выше в развитых странах.

Согласно резолюции Всероссийской научно-практической конференции, посвященной вопросам профилактики рака молочной железы, в России ежегодно выявляется 55 тыс. новых случаев рака молочной железы. Примерно 40% составляют женщины трудоспособного возраста.

Материал предоставлен проектом "+1". Больше новостей о социальной ответственности ищите здесь.

 
{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Швеция
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Электоральный рейтинг Владимира Путина
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Итоги выборов президента США — 2016
Фантастические твари и где они обитают
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Несколько тысяч человек простились с Олегом Табаковым в МХТ имени Чехова
2
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
3
Захарова: Великобритании есть что скрывать в деле Скрипаля
4
Школу и дворец творчества в Саратове могут назвать именем Олега Табакова
5
Орешкин: власти обсуждают повышение пенсионного возраста
6
Захарова ответила на критику в свой адрес словами Терезы Мэй
7
Москва простилась с Олегом Табаковым
Темы дня
Новости партнеров
Реклама