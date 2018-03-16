В Самаре откроется центр ядерной медицины

Центр федеральной сети ядерной медицины "ПЭТ-Технолоджи" откроется в Самаре 16 марта. Центр расположен на территории Самарского областного онкологического диспансера. Филиал станет первым в России, где с помощью позитронно-эмиссионной компьютерной томографии (ПЭТ-КТ), помимо онкологии, будут выявлять сердечно-сосудистые заболевания. В год новый центр сможет проводить 5 тыс. исследований, в основном – в рамках ОМС. Об этом "+1" сообщили в пресс-службе Группы "Роснано".

ПЭТ-КТ объединяет два метода диагностики заболеваний - позитронно-эмиссионной (ПЭТ) и компьютерной томографии (КТ). Во время процедуры пациенту вводят радиофармпрепарат и сканируют тело. Так как только раковые клетки поглощают вещество, на получаемых изображениях опухоли отображаются как яркие пятна. По размерам и насыщенности очагов врач может сделать вывод о развитии болезни.

Метод позволяет диагностировать опухоль, когда у пациента нет очевидных симптомов, оценить эффективность лечения больного, составить план терапии. По словам хирурга-онколога профессора Алексея Бутенко, с помощью ПЭТ-КТ можно определить те опухолевые очаги, которые врачам не позволяют увидеть другие средства визуализации: УЗИ, рентген, МРТ (магнитно-резонансная томография).

Сеть "ПЭТ-Технолоджи" - портфельная компания государственной корпорации "Роснано" (инвестирует в проекты, применяющие нанотехнологии). Первый ПЭТ-центр открылся в 2014 г. в Уфе. Самарская область - единственный регион, где будут функционировать два центра "ПЭТ-Технолоджи": менее года назад первый центр появился в Тольятти. На начало 2018 г. филиалы работали в девяти городах. До 2020 г. планируется открыть еще 10 отделений, к 2025 г. их число должно увеличиться до 25.

В рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, утвержденной правительством РФ в 2016, жители Свердловской, Курской, Липецкой, Орловской, Белгородской, Тамбовской областей и Республики Башкортостан смогут пройти диагностику с помощью ПЭТ-КТ бесплатно. Для этого необходимо получить направление от лечащего врача. В сети "ПЭТ-Технолоджи" более 90% исследований проводится в рамках ОМС.

Материал предоставлен проектом "+1".