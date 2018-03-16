Крупнейшая в мире сеть ветклиник внедрила практики сокращения экологического следа

Крупнейшая в мире сеть ветеринарных клиник Banfield Pet Hospital (США) добилась сокращения углеродного следа, количества отходов, а также снизила в 2017 г. расходы, внедрив "зеленые" принципы в свою работу. Об этом сообщил Environmental Leader со ссылкой на отчет Banfield Pet Hospital о корпоративной социальной ответственности (КСО) за прошлый год.

"Мы постоянно ищем новые и лучшие способы понимания, измерения и, в конечном счете, сокращения нашего воздействия на окружающую среду", - говорится в документе.

В сеть клиник входит более 1000 больниц и более 3500 ветеринаров по всей стране. За прошлый год ветбольницы приняли 767,5 тыс. кошек и 3,1 млн. собак.

В течение 2017 г. Banfield Pet Hospital установила светодиодное освещение в 25 новых больницах. Таким образом, общее количество больниц с современным освещением достигло 86. Это сократило потребление энергии приблизительно на 60%. Было также переработано 22 000 люминесцентных ламп.

В 2017 г. компания заменила в 180 больницах виниловые полы на керамическую плитку. Это позволило сократить количество химикатов, используемых при уборке. Согласно данным отчета КСО, за счет этого на уходе за напольным покрытием ежегодно можно сэкономить от $4 тыс. до $7 тыс. в каждой клинике.

Компания также достигла цели по отходам, переработав миллион игл и шприцов. Помимо этого, в 2017 г. компания переработала почти 387 кг бумаги. По подсчетам экспертов, это позволило сэкономить больше 41,6 млн л воды и почти 963 тыс. кВт/ч энергии.

Новая штаб-квартира ветеринарной сети в Ванкувере получила в январе прошлого года платиновый сертификат LEED (добровольная система сертификации зданий, относящихся к "зеленому" строительству, платиновый сертификат - наивысший уровень сертификации). Здание позволяет сократить углеродный след на 2,74 т углекислого газа, исключив использование угля и нефти. В здании используется система нагрева воды при помощи солнечной энергии, а также работает система сбора дождевой воды.

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