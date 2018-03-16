Английские пабы превратились в социальные предприятия

Почти 20 сообществ Великобритании собрали 4 млн фунтов стерлингов (319 млн руб.), чтобы вложить в развитие традиционных английских пабов. Заведения вводят новое направление деятельности, становясь социальными центрами и поддерживая население страны в период экономических проблем, когда закрываются организации помощи бездомным, молодежи и медицинские учреждения. О новой практике рассказывается в материале фонда Thomson Reuters Foundation, благотворительного подразделения информагентства The Reuters.

Всего в Великобритании открыто 60 таких пабов, согласно данным фонда Plunkett Foundation (организация поддерживает предприятия, которыми владеют сообщества). Как правило, население собирает средства, чтобы спасти паб от закрытия. По данным добровольной, потребительской британской организация, которая продвигает настоящий эль и традиционные британские пабы, CAMRA, еженедельно в Англии закрывается 21 известный паб. Организация лоббирует закон, который запрещает сносить или переделывать пабы в нечто иное без согласования с местными жителями.

"Многие люди ходят в пабы, чтобы получить социальную поддержку, которой у них, возможно, нет в других сферах жизни", - рассказала представитель CAMRA Кэти Вайлс.

Один из таких общественных пабов, The Bevy, расположен в районе Бевенден, в восточной части Брайтона. Местность относится к 10% заброшенных территорий Великобритании. Здесь наблюдается острый продовольственный дефицит.

Паб, название которого на сленге означает алкогольный напиток, работал при гостинице Bevendean Hotel, но был закрыт. Три года назад его реанимировали 900 местных жителей, вложившие в восстановление по 50 тыс. фунтов стерлингов (3,9 млн руб.).

За время существования паб превратился в социальное предприятие. Здесь готовят продукты, которые выращивают в своих садах местные жители. А в качестве поваров и официантов работают ученики местной школы, которая предлагает образовательные программы для молодежи с трудностями в обучении и помогает им получить опыт работы. "Этот опыт работы должен быть реалистичным и полезным. И The Bevy такой предлагает, - рассказала менеджер школьных программ Сара Хамильтон). - Проект совершил чудеса просвещения местного сообщества о проблемах инвалидности. Наши ученики чувствуют, что их принимают, что им рады в The Bevy".

Каждую пятницу здесь собирается клуб Friday Friends ("Друзья по пятницам"), основанный три года назад местной жительницей Барбарой Гиббонс для одиноких пожилых людей. По данным крупнейшей в Великобритании благотворительной организации, которая работает с пожилым населением, Age UK, 14 тыс. стариков в Брайтоне живут одни. "Они приходят, пьют кофе, веселятся. По крайней мере раз в неделю они не находятся в полной изоляции", - рассказала активистка. Перед обедом Гиббонс, как правило, проводит лотерею, победитель которой получает банки с супом и пастой.

До конца марта в пабе планируют провести первую встреча для больных деменцией (приобретенным слабоумием) и тех, кто за ними ухаживает. Собрания планируется сделать регулярными. Национальная служба здравоохранения Великобритании уже провела необходимые проверки.

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