В детском лагере "Артек" обучат цифровой безопасности

Образовательный проект FINTEEN российской платежной системы QIWI разработал курс по кибербезопасности и защите финансовой информации "Цифровая безопасность с QIWI" для отдыхающих в международном детском центре "Артек" подростков и преподавательского состава. В основу программу легли реальные случаи финансового мошенничества, с которыми сталкивались пользователи платежных сервисов QIWI. О новой программе сообщается в пресс-релизе компании.

"Громкие события прошлого года с хакерскими атаками на крупнейшие компании и госучреждения по всему миру показали, что вопросы киберзащиты и безопасности выходят на первый план. В рамках нашего резидентства в "Артеке" в этом году мы решили сфокусироваться на киберзащите", - рассказала руководитель образовательных программ QIWI Елена Луценко.

Занятия будут вести бизнес-вожатые - сотрудники департамента информационной безопасности QIWI. Они расскажут о социальной инженерии (метод получения информации, основанный на использовании человеческих слабостей), фишинге (вид мошенничества, когда преступники крадут конфиденциальные данные пользователей, в том числе логины и пароли), правилах составления паролей, антивирусах, программных кодах.

Обучение будет проходить в форме квеста. Детей разделят на команды по 10 человек. Каждой предложат восемь основных заданий и одно бонусное и выдадут наборы загадок, улик и предметов, необходимых, чтобы предотвратить мошенничество или хакерскую атаку.

"Задача нашей команды - показать детям, что вопросы защиты финансовой информации не менее важны, чем грамотное планирование и ведение личного бюджета. Эта тема связана с увеличением популярности финансовых онлайн- и мобильных инструментов, которые привлекают большое число пользователей из детской аудитории. Я уверена, что наработанная нами практика проведения эдьютеймент-проектов (игрового обучения - прим."+1") в "Артеке" в очередной раз докажет свою эффективность", - добавила Елена Луценко.

В феврале прошлого года Международный детский центр "Артек" и "КИВИ Банк" (входит в группу QIWI) подписали соглашение о двухлетнем сотрудничестве в области образования. Сотрудники компании проводят для подростков занятия по финансовой грамотности. В июне 2017 году в лагере организовали интерактивную игру на тему планирования семейного бюджета "Финансовый абсолют". Дети делились на команды, которые соответствовали семьям из шести человек, представляющих три поколения. Игроки должны были спланировать бюджет и совершать покупки таким образом, чтобы учесть интересы всех членов семьи и удовлетворить собственные потребности.

По заявлению зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолия Выборного, все больше преступлений в России совершается с помощью Интернета. С 2013 по 2016 годы их число увеличилось в шесть раз - с 11 тыс. до 66 тыс. По словам чиновника, в первую очередь от кибермошенников необходимо защищать детей, а также пожилых людей, ветеранов, инвалидов.

В 2016 году аналитический центр НАФИ провел исследование, чтобы установить уровень осведомленности детей о кибермошенничестве. К опросам привлекли 1664 детей. Специалисты, установили, что большинство респондентов знают о том, что пользователи банковских карт могут столкнуться с мошенничеством. При этом несмотря на то, что о мерах защиты знают 45-67% детей, пользуются ими лишь 20-38% из них.

Материал предоставлен проектом "+1".