Австралийца с имплантированным в руку проездным оштрафовали за безбилетный проезд

Австралийский суд оштрафовал 33-летнего мужчину за безбилетный проезд в общественном транспорте. Обвиняемый заявил, что проездной имплантирован ему в руку. Защита пыталась доказать, что технологии, к которым прибегнул осужденный, обогнали закон. О прецеденте пишет издание CNET.

Мужчина, настоящее имя которого Мяу-Лудо Диско Гамма Мяу-Мяу (Meow-Ludo Disco Gamma Meow-Meow), называет себя биохакером, то есть тем, кто использует биоинженерные технологии. Его адвокат пытался доказать, что в поступке его подзащитного не было противоправных действий, и в данном случае технологии обогнали закон, однако суд встал на сторону обвинения. Мужчина признал себя виновным в безбилетном проезде и обязан оплатить штраф и судебные издержки в размере 1220 австралийских долларов ($950).

"Этот случай показал, что закон стоит позади технологий. Я думаю, что тут правильно сказать: технология движется в определенном направлении, а я просто двигался быстрее, чем закон. Все осознают, что со временем это будет повсеместно и нормально", – считает осужденный.

Мяу-Лудо имплантировал себе транспортную карту Opal, действующую в штате Новый Южный Уэльс, в апреле прошлого года. Чип был вырезан из проездного, помещен в пластик и вживлен мастером пирсинга.

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