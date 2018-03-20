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ООН: малообеспеченные фермеры нуждаются в защите от экстремальных климатических явлений

Социальная ответственность
20 марта, 17:26 UTC+3

Засуху признали самым дорогостоящим природным бедствием в развивающихся регионах

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Стихийные бедствия, такие как засуха и наводнения, с 2005 по 2015 гг. нанесли растениеводству и животноводству развивающихся стран ущерб в размере $96 млрд. Половина этой суммы пришлась на страны Азии, говорится в исследовании Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO). Эксперты заявили о необходимости большей защиты малообеспеченных фермеров. Об этом пишет Thomson Reuters Foundation.

"Азия с точки зрения природных бедствий является наиболее пострадавшим регионом просто потому, что на нее обрушилось множество тропических штормов и сильных муссонных дождей", — объяснил один из авторов исследования, советник по рискам FAO Стефан Баас.

Помимо осадков, азиатское сельское хозяйство также пострадало от землетрясений, цунами и экстремальных температур. Как показало исследование, только засуха нанесла ущерб сельскохозяйственному сектору во всех развивающихся странах на сумму $29 млрд.

В Африке потери сельского хозяйства от стихийных бедствий составили за последнее десятилетие $26 млрд, а в странах Латинской Америки и Карибского бассейна — $22 млрд. Засуха стала самым дорогостоящим природным бедствием для растениеводства и скотоводства в этих двух регионах. Из-за вредителей сельскохозяйственных культур и болезней животных африканские фермеры понесли ущерб в размере $6 млрд.

По мнению генерального директора FAO Жозе Грациану да Силва, изменение климата может усугубить последствия от стихийных бедствий Усилия по снижению подобных опасностей и более эффективное управление ими должны стать частью современного сельского хозяйства для достижения устойчивого развития.

Согласно подсчетам FAO, во всем мире около 2,5 млрд человек зависят от сельского хозяйства. Меры по ограничению рисков включают использование семян, устойчивых к засухе или наводнениям, системы раннего предупреждения об экстремальных погодных условиях и доступ фермеров к страхованию и финансированию.

Исследование, которое исключает промышленно развитые страны, как пообещал Баас, будет обновляться каждые два года и использоваться в качестве инструмента для мониторинга глобальных обязательств по борьбе с нищетой и изменением климата.

Материал предоставлен проектом "+1".

 
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