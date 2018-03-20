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Правительство Сейшел ограничило деятельность в водах уникального кораллового острова

Социальная ответственность
20 марта, 17:30 UTC+3

План сохранения морской среды даст возможность островной нации сократить задолженность перед кредиторами

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Материал из 1 страницы
© pixabay.com/pasaheros

Правительство Республики Сейшельские Острова подписало законопроект, нацеленный на сохранение морского биоразнообразия. Государство объявило почти треть своих вод (более 210 тыс. кв. км) охраняемой территорией и ограничило почти всю человеческую деятельность в водах вокруг атолла Алдабра. Вокруг кораллового острова полностью запрещены рыболовство и разведка нефтяных месторождений, все остальные действия будут ограничены устойчивыми практиками. По договоренности с внешними кредиторами государства, островная нация получила право сократить свою задолженность, появившуюся у страны во время долгового кризиса в конце 2000 гг., в обмен на защиту океана и его обитателей на трети относящейся к островам территории. О соглашении, которое Сейшелы назвали первым в своем роде, рассказывает The Washington Post.

Сейшельский архипелаг насчитывает 115 островов; атолл Алдабра, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, является местом обитания крупнейшей в мире популяции гигантских черепах, находящихся под угрозой исчезновения морских коров и нерестилищем ряда редких видов. Теперь на этой территории будут вестись работы по сохранению уникального биоразнообразия. Планируется, что план будет полностью реализован к 2021 г.

По данным Всемирного банка, суверенный долг Сейшел в конце 2000-х годов достиг почти $1 млрд, сейчас он составляет менее половины этой суммы. Сделку с кредиторами страны поддержала американская природоохранная организация The Nature Conservancy ("Охрана природы"), которая привлекла грант в размере $1 млн от фонда актера Леонардо ди Каприо. Соглашение подразумевает, что часть средств пойдет в том числе на проекты, связанные с сохранением природной территории.

Местные жители нововведение не принимают, полагая, что отвечать за прежние экономические сложности должно нести правительство, а не народ. "Если защищать всю эту территорию, то где мы будем ловить рыбу?" – вопрошают они.

Глава нефтегазоразведочной госкомпании Сейшельских островов Патрик Джозеф сообщил, что изначально производители нефтепродуктов восприняли введение в действие плана негативно, однако затем сменили мнение в сторону осторожного оптимизма: "Если мы сделаем все правильно, выберем правильные компании, произведем надлежащую оценку воздействия на местность до начала буровых работ, то в перспективе страна определенно выиграет от ресурсов нефти и газа", - считает Джозеф.

Правительство учло пожелания граждан и бизнеса, первым делом решив поддержать местных жителей с их промыслами. В данный момент совместно со Всемирным банком готовится отдельная облигационная сделка для финансирования перехода к устойчивому рыболовству.

Материал предоставлен проектом "+1".

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