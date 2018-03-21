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Финляндия признана самой счастливой страной в мире

Социальная ответственность
21 марта, 18:33 UTC+3

Ежегодный рейтинг возглавили три скандинавские страны. Слабее всего радость жизни ощущают в Йемене, Танзании, Южном Судане, ЮАР и Бурунди

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© pixabay.com/NutmeggerPR

Рейтинг стран мира по уровню счастья (World Happiness Report) выходит ежегодно в поддержку Международного дня счастья. Измеряет показатель счастья населения исследовательский проект международной программы "Сеть решений устойчивого развития" при ООН (UN Sustainable Development Solutions Network, SDSN). Десятка самых счастливых стран с 2017 года не изменилась, хотя участники поменялись местами. На вершине рейтинга в этом году - Финляндия, кроме нее в тройку лидеров попали Норвегия и Дания. Подробности представлены в тексте доклада за 2018 год.

Согласно последнему исследованию, в перечень 20 самых счастливых государств также вошли Исландия, Швейцария, Нидерланды, Канада, Новая Зеландия, Швеция, Австралия, Израиль, Австрия, Коста-Рика, Ирландия, Германия, Бельгия, Люксембург, США, Великобритания, ОАЭ.

По итогам года США опустилась с 14 на 18 место – это худший показатель государства за весь период мониторинга. Россия оказалась на 59 строчке. Из бывших стран СНГ ее опередили Узбекистан (44 место), Литва (50) и Латвия (53). Из двадцатки государств, попавших на последние места рейтинга, семь находятся на африканском континенте южнее Сахары, три – в Средней Азии и Северной Африке, три – в регионе СНГ, Центральной и Восточной Европе, и по два – в Западной Европе и Южной Азии. Самыми несчастными себя чувствуют граждане Йемена, Танзании, Южный Судан, ЮАР и Бурунди.

Рейтинг выходит с 2012 года и оценивает уровень счастья жителей 156 государств по шести ключевым критериям: ВВП на душу населения, количество так называемых здоровых лет ожидаемой продолжительности жизни, уровень социальной поддержки, степень доверия (отсутствие коррупции в правительстве и бизнесе), свобода принимать жизненные решения и, наконец, щедрость, измеряемая объемом пожертвований. Респондентов просят оценить каждый критерий применимо к собственной жизни по шкале от 0 до 10.

Отчет также включает в себя данные по мигрантам, поскольку многие люди в поисках счастливой жизни переезжают. В основном решившиеся на переезд перебираются из сельской местности в города. Например, за период 1990-2015 годов городское население Китая увеличилось на 463 млн, отчасти за счет бывших деревенских жителей. Причем за тот же период число эмигрантов по всему миру составило менее 90 млн человек – около 20% от мигрантов внутри государства в одном только Китае.

Международная миграция более редка, но в масштабах мира все равно ощутима. Если в 1990 году 153 млн человек жили за пределами своей родины, к 2015 году их число возросло до 244 млн. Еще 700 млн человек признались, что хотели бы эмигрировать, если бы получили такую возможность. Эксперты предполагают, что к 2050 году число мигрантов по всему миру составит 400 млн. Этой статистике в работе уделяется особое внимание, ведь многие мигранты подтверждают, что после переезда стали чувствовать себя гораздо счастливее.

В ряде процветающих стран процент иммигрантов довольно высок. Так, в некоторых государствах Западной Европы и в США насчитывается 10-15% приезжих. В Канаде, Австралии и Новой Зеландии показатель еще выше – 20-30%.

Международный день счастья, отмечаемый ежегодно 20 марта, учредила Генеральная Ассамблея ООН 28 июня 2012 года, чтобы поддержать идею, что стремление к счастью – неотъемлемое желание каждого человека на планете. Такое предложение внесло Королевство Бутан, и его единодушно поддержали представители всех 193 государств-членов ООН.

Материал предоставлен проектом "+1".

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