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Китайские города за четыре года сократили загрязнение воздуха почти на треть

Социальная ответственность
21 марта, 18:46 UTC+3

Проект по очистке стартовал в стране в сентябре 2013 года

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© pixabay.com/3dman_eu

Институт энергетической политики Чикагского университета (EPIC) провел анализ с использованием данных более чем 200 станций мониторинга состояния окружающей среды по всему Китаю. Исследование проводилось к четырехлетней годовщине "войны против загрязнения" - проекта по очистке воздуха, который правительство страны запустило в сентябре 2013 года. Анализ показал, что за четыре года в самых населенных районах Китая концентрация тонкодисперсных частиц, которые считаются самой опасной формой загрязнения воздуха, сократилась на 32%. Об этом сообщает портал Phys.org.

Пекин сократил загрязнение воздуха на 35%, Шицзячжуан, административный центр провинции Хэбэй, — на 39%, Баодин, который по состоянию на 2015 г. считался самым загрязненным городом Китая, — на 38%.

"Данные показывают, что Китай выигрывает войну против загрязнения", - заявил Майкл Гринстон, профессор экономики и директор EPIC.

Ученый отметил, что если Китай продолжит продолжит бороться с загрязнением окружающей среды, то общее состояние здоровья граждан страны значительно улучшится. Ожидается, что продолжительность жизни горожан увеличится в среднем на 2,4 года. Около 20 млн жителей Пекина будут жить на 3,3 года дольше, а жители Шицзячжуана и Баодина - на 5,3 года и 4,5 года, соответственно. При этом увеличение ожидаемой продолжительности жизни коснется китайцев всех возрастов, а не только молодых и старых.

В прошлом году EPIC анонсировал серию работ, в основе которых лежит метод Air Quality Life Index — индекс качества жизни в зависимости от качества воздуха. Обнародованный анализ является первым в серии, которая как предполагают авторы, будет освещать проблемы загрязнения окружающей среды и варианты действий по улучшению ситуации в глобальном масштабе. Полностью выпустить серию планируется в ближайшие месяцы.

Air Quality Life Index показывает потенциальный прирост ожидаемой продолжительности жизни при условии приведения концентрации городских загрязнений в соответствие со стандартами Всемирной организации здравоохранения или национальными. Он основан на исследованиях, проведенных Гринстоном с коллегами, изучающих влияние концентрации тонкодисперсных частиц на продолжительность жизни.

Материал предоставлен проектом "+1".

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