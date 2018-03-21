ООН: в середине века более 5 млрд человек могут столкнуться с нехваткой питьевой воды

К 2050 году примерно 5,7 млрд человек могут столкнуться с нехваткой питьевой воды. В настоящее время в разных регионах планеты около 3,6 млрд человек, что составляет половину населения планеты, имеют перебои в доступе к воде как минимум один месяц в году. Такие данные содержатся в докладе The World Water Development Report о состоянии водных ресурсов, представленном ООН в рамках 8-го Всемирного форума по водным ресурсам, который проходит в городе Бразилиа с 18 по 23 марта. Об этом сообщает AFP.

Одной из главных причин деградации водных ресурсов авторы документа называют ухудшение состояния природных систем. Поэтому среди наиболее эффективных способов влияния на ситуацию исследователи отмечают инициативы в природоохранной области - например, восстановление лесов и укрепление прибрежных полос.

"В большинстве случаев более экологичные формы хранения воды вроде естественных водно-болотных угодий, улучшение влажности почв и более эффективное пополнение запасов грунтовых вод могут быть намного более устойчивыми и эффективными с точки зрения затрат", - отметил главный редактор отчета Ричард Коннор.

В документе также отмечается, что экологичные решения доказали свою эффективность, но их повсеместно игнорируют. В качестве примера исследователи упоминают опыт Нью-Йорка, где с конца 1990-х годов ведется защита трех крупнейших водораздельных бассейнов, которые снабжают город водой, при помощи программ сохранения лесов и финансового стимулирования устойчивых фермерских хозяйств. Благодаря инициативам город экономит более $300 млн ежегодно на очистке воды и затратах на техническое обслуживание.

Другой упомянутый в документе положительный пример - китайский проект "городов-губок", направленный на улучшение доступа к воде в крупных городах. Так, к 2020 г. Китай планирует построить 16 пилотных проектов по всей стране, где будут повторно использовать до 70% дождевой воды вместо того, чтобы сливать ее в канализацию. Согласно планам китайского правительства, это поможет китайским городам справиться с проблемами, связанными с наводнениями, засухой, сильной жарой и загрязнениями.

В документе подчеркивается, что положительные изменения особенно важны для сельскохозяйственного сектора путем перехода к более экологичным технологиям и практикам. По подсчетам специалистов ООН, объем мирового сельскохозяйственного производства при введении более ответственных подходов к водохозяйственной деятельности может вырасти на 20%.

Согласно данным отчета, ежегодно люди используют 4,6 тыс. куб. км воды. Около 70% воды приходится на сельское хозяйство и 10% - на домохозяйства. Глобальный спрос на водные ресурсы за последние 100 лет увеличился в шесть раз и продолжает расти со скоростью 1% в год.

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