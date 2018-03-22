Жительница Бурятии запустила петицию против промышленного отстрела нерп на Байкале

Решение правительства республики Бурятия по возобновлению охоты на байкальских нерп вызвал недовольство местных жителей, которые запустили на онлайн-платформе для размещения петиций Change.org сбор подписей против снятия запрета на промышленный отстрел животных. На данный момент петиция собрала более 128 тыс. подписей.

"Более 65% обитателей Байкала являются эндемиками, то есть встречаются только тут. К ним относиться и нерпа - один из трех пресноводных тюленей в мире", - написала в петиции автор документа, жительница Улан-Удэ Екатерина Айвазян.

Активистка отметила, что в настоящее время животное находится под охраной, но ситуация изменится после подписания закона о промышленном забое. Петиция местной жительницы адресована главе Республики Бурятия Алексею Цыденову, министру природных ресуров и экологии РФ Сергею Донскому и президенту РФ Владимиру Путину.

Байкальская нерпа занесена в Международную Красную книгу. Вылов животного находится под запретом с 2007 г. Исключением является разрешение охоты на нерп для коренных народов Севера, в основном для эвенков. Также запрет не распространяется на отлов животных в научных целях. При этом выделяемая квота на добычу нерп в данных случаях составляет в год около 1500 особей.

В феврале 2018 г. в региональном министерстве сельского хозяйства отметили, что в период с 2008 по 2017 гг. численность популяции байкальских нерп выросла с 91 до 131 тыс. голов. Это, согласно прогнозам республиканских властей, несет риск эпизоотий, то есть эпидемий инфекционных заболеваний среди одного или многих видов животных на значительной территории, сдерживающих рост популяции при ее излишней плотности и слишком большой численности особей. Кроме того, подчеркнули региональные власти, рост популяции этих млекопитающих может негативно отразиться на состоянии рыбной отрасли региона, так как нерпа питается голомянкой, быковыми, омулем и другими видами биоресурсов. Для решения регулирования популяции морского млекопитающего было предложено снятие запрета на промышленную добычу нерпы в количестве от 4 до 5 тыс. голов ежегодно.

Как отметил в своем обращении, опубликованном на сайте Фонда поддержки прикладных экологических разработок и исследований "Озеро Байкал", генеральный директор иркутского нерпинария "Аквариум Байкальской Нерпы" Евгений Баранов, в настоящее время используемая методика учета не позволяет однозначно судить об увеличении численности нерп на Байкале, поскольку имеет значительную погрешность.

"Применяемый в настоящее время метод определяет лишь количество рожденных в данном году детенышей. Подсчет ведется не по всей площади озера, а в тысячу раз меньшей, поэтому его погрешность, как правило, составляет плюс–минус 30%. Погрешность вызвана случайным характером распределения логовищ нерп, в которых обнаружены детеныши, по льду замерзшего Байкала", - поясняется в очерке Баранова.

Таким образом, подчеркивает эксперт, если учитывать погрешность в определении численности нерп более 30%, то нельзя утверждать, что популяция выросла.

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