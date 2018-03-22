Экономист подтвердил оправданность утилизации потребителями 21% продуктов питания в США

Американские специалисты подсчитали, что потребители выбрасывают дома или в организациях общественного питания около 21% продуктов. При этом причина потери продовольствия не была установлена. Экономист, заведующий кафедры экономики сельского хозяйства Университета Пердью профессор Джейсон Ласк пришел к выводу, что потребитель, выбрасывая еду, принимает рациональное решение, основываясь на ее сроке годности и исходя из соображений безопасности. Об исследовании ученого, опубликованном в журнале Applied Economic Perspectives and Policy, пишет Phys.org.

По оценкам министерства сельского хозяйства США, 40% продуктов питания в стране выбрасывается, и половина этого количества приходится на потребительский уровень. На эту цифру обращают внимание в связи прогнозируемым ООН продовольственным кризисом из-за увеличения численности населения Земли до 9 млрд к 2050 г. Прежде специалисты по сокращению пищевых отходов пытались решить проблему на уровне фермерских хозяйств, перерабатывающих предприятий, ресторанов и продуктовых магазинов. Сокращение отходов на потребительском уровне было затруднено, так как ученым было сложно выявить, почему потребители предпочитают выбрасывать остатки продуктов.

Исследование Джейсона Ласка определило, что на потребительском уровне выбрасывать еду логично.

"Многие дискуссии вокруг пищевых отходов опираются на моральные доводы. Выброшенная еда может быть результатом ошибки или неэффективного планирования, но чаще всего она попадает в мусорку по разумным причинам. И на принятие решения влияют многие экономические факторы", – говорит Ласк.

Команда исследователей изучила два сценария поведения потребителей в ситуации с пищевыми отходами. В первом людей спросили, какую еду они скорее выбросят – дорогую или дешевую, приготовленную дома или в ресторане, большую или маленькую порцию. Опрошенные чаще оставляли еду, приготовленную дома, если она стоила $25 на человека, если осталось достаточно для полного приема пищи и если не был запланирован рацион на будущее. Молодые люди 18-44 лет реже выбрасывают продукты, чем люди старше 65 лет. Семьи со средним уровнем дохода чаще выбрасывают еду по сравнению с семьями с низким уровнем дохода.

Во втором сценарии участников спросили, что они будут делать с молоком, просроченным на один день. Имело значение количество молока, запах, цена, открывалась ли коробка или нет. Оказалось, что 50-58% людей выбросят молоко, если оно кисло пахнет. Молодые респонденты чаще выливают просроченное молоко, даже если оно пахнет хорошо, чем люди 65 лет и старше.

По словам Ласка, исследование показало, что люди принимают рациональные решения, руководствуясь безопасностью для здоровья, временем, стоимостью и вкусом еды.

"Было бы бессмысленно ожидать, что люди получат от старой или просроченной еды то удовольствие, к которому их призывают. Многие не захотят тратить время и силы на предотвращение продовольственных отходов, они лучше потратят их на другие виды деятельности", – заключил эксперт.

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