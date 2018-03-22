В Москве пройдет выставка фотографий артистов балета в костюмах из пластиковых пакетов

Фотограф Григорий Шелухин и "Гринпис России" представят совместный проект "Крохотная смерть" – серию снимков артистов балета, танцующих в костюмах из пластиковых пакетов. Выставка будет работать два дня, 24 и 25 марта, с 12:00 до 20:00 в пространстве КУБ на дизайн-заводе "Флакон" (Москва, ул. Б. Новодмитровская, д. 36). Об этом сообщили в пресс-службе экологической организации.

По словам Григория Шелухина, его задачей было показать зрителям, что мир утопает в пластике. "Мне хотелось поговорить с миром о проблеме одноразовых пластиковых пакетов, и я выбрал для этого разговора наиболее близкий мне язык – пластику тела. Мне показалось, что артисты балета справятся с задачей лучше всех", – добавил Шелухин.

Несколько сотен пакетов для проекта собрали волонтеры "Гринпис". Часть передали активисты группы в социальной сети "Вконтакте" "Менделеево – чистый поселок!". После съемок упаковку отправили на переработку.

В рамках экспозиции пройдут две просветительские лекции "Порви с пакетом!". Эксперт проекта "Ноль отходов" "Гринпис России" Александра Иванникова расскажет о проблеме пластиковых пакетов и существующих экологических альтернативах. Вход на экспозицию свободный. Желающим необходимо зарегистрироваться.

Как рассказала "+1" пресс-секретарь "Гринпис России" Ирина Власова, выставка поможет привлечь к экологическим проблемам и решениями не только давних сторонников, но новую аудиторию, которая увлекается визуальной культурой, фотографией, балетом.

"У "Флакона" есть своя аудитория, которая часто проводит там время. Они могут случайно зайти на выставку и уйти уже с измененным сознанием, – отметила активистка. – Незнакомым с темой может показаться сначала, что это просто красивые фотографии, но, присмотревшись внимательнее и увидев множество пластиковых пакетов, они поймут, о чем эта история. Здесь не нужны слова: образы, эмоции артистов, пластика тела говорят сами за себя".

Как считают в Гринпис, говорить об экологических проблемах и решениях через искусство, необходимо, чтобы привлечь молодое поколение. "Мы привыкли получать основную часть информации через текст. Да, писать о проблеме и решениях, несомненно, нужно. Но растет новое поколение, для которого визуальная составляющая доминирует над остальными. Поэтому так популярны короткие видео, гифки, коубы, – рассказала Ирина Власова. – Фотография – это универсальный язык, понятный каждому жителю планеты. Если показать эти снимки в любой другой стране, люди поймут, о чем это".

Материал предоставлен проектом "+1".