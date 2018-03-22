Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.03:
$ 56.84
€ 70.31
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Москве пройдет выставка фотографий артистов балета в костюмах из пластиковых пакетов

Социальная ответственность
22 марта, 17:57 UTC+3

Мероприятие проведет экологическая организация "Гринпис России"

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Автор Григорий Шелухин/Пресс-служба Greenpeace

Фотограф Григорий Шелухин и "Гринпис России" представят совместный проект "Крохотная смерть" – серию снимков артистов балета, танцующих в костюмах из пластиковых пакетов. Выставка будет работать два дня, 24 и 25 марта, с 12:00 до 20:00 в пространстве КУБ на дизайн-заводе "Флакон" (Москва, ул. Б. Новодмитровская, д. 36). Об этом сообщили в пресс-службе экологической организации.

По словам Григория Шелухина, его задачей было показать зрителям, что мир утопает в пластике. "Мне хотелось поговорить с миром о проблеме одноразовых пластиковых пакетов, и я выбрал для этого разговора наиболее близкий мне язык – пластику тела. Мне показалось, что артисты балета справятся с задачей лучше всех", – добавил Шелухин.

Несколько сотен пакетов для проекта собрали волонтеры "Гринпис". Часть передали активисты группы в социальной сети "Вконтакте" "Менделеево – чистый поселок!". После съемок упаковку отправили на переработку.

В рамках экспозиции пройдут две просветительские лекции "Порви с пакетом!". Эксперт проекта "Ноль отходов" "Гринпис России" Александра Иванникова расскажет о проблеме пластиковых пакетов и существующих экологических альтернативах. Вход на экспозицию свободный. Желающим необходимо зарегистрироваться.

Как рассказала "+1" пресс-секретарь "Гринпис России" Ирина Власова, выставка поможет привлечь к экологическим проблемам и решениями не только давних сторонников, но новую аудиторию, которая увлекается визуальной культурой, фотографией, балетом.

"У "Флакона" есть своя аудитория, которая часто проводит там время. Они могут случайно зайти на выставку и уйти уже с измененным сознанием, – отметила активистка. – Незнакомым с темой может показаться сначала, что это просто красивые фотографии, но, присмотревшись внимательнее и увидев множество пластиковых пакетов, они поймут, о чем эта история. Здесь не нужны слова: образы, эмоции артистов, пластика тела говорят сами за себя".

Как считают в Гринпис, говорить об экологических проблемах и решениях через искусство, необходимо, чтобы привлечь молодое поколение. "Мы привыкли получать основную часть информации через текст. Да, писать о проблеме и решениях, несомненно, нужно. Но растет новое поколение, для которого визуальная составляющая доминирует над остальными. Поэтому так популярны короткие видео, гифки, коубы, – рассказала Ирина Власова. – Фотография – это универсальный язык, понятный каждому жителю планеты. Если показать эти снимки в любой другой стране, люди поймут, о чем это".

Материал предоставлен проектом "+1".

 
{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Электоральный рейтинг Владимира Путина
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Итоги выборов президента США — 2016
Фантастические твари и где они обитают
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Мэй проигнорировала вопрос ТАСС о доказательствах против РФ по делу Скрипаля
2
На индексацию социальных пенсий с 1 апреля направят 10 млрд рублей
3
Памфилова заявила, что дала бы "в морду" наблюдателю, оскорбившему избирателей Кавказа
4
Стоимость проезда легковых машин по трассе М-11 составит около 2 тыс. руб.
5
Случаи объявления бойкота журналистами в разных странах. Досье
6
Дворкович не исключил повышения подоходного налога до 15%
7
Сестра Савченко заявила, что депутат не согласна с обвинениями в подготовке госпереворота
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов